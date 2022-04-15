الامارات | كاميرات المراقبة توثق سرقة محل ذهب شهير في العاصمة المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة توثق سرقة محل ذهب شهير في العاصمة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثقت كاميرات المراقبة صور المشتبه بهم في واقعة سرقة محل ذهب "لازوردي" في كمبوند شهير بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بعد بلاغ من إدارة المحل بسرقة بعض المشغولات الذهبية.

وشكَّل رجال مباحث القاهرة الجديدة، فريق بحث لكشف ملابسات واقعة سرقة محل ذهب لازوردي في كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، بعد بلاغ من إدارة المحل بسرقة بعض المشغولات الذهبية.

ويواصل رجال المباحث تفريغ الكاميرات، الموجود بمحل ذهب لازوردي والموجود بمحيط المكان، للوقوف على ملابسات وتفاصيل واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل المحل.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغاً، يفيد بسرقة بعض المشغولات الذهبية من محل لازوردي في كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة.

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