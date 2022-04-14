قبل حر الصيف.. أفضل أسعار وماركات التكييفات على أمازون

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الكثيرين عن شراء تكييفات هوائية وتتعدد الماركات والأسعار، نستعرض أفضل أنواع التكيفات وأسعارها على موقع أمازون.
- تكييف هواء سبليت ديجيتال بلازما بارد فقط من جنرال الكتريك - 1.5 حصان، ابيض
تكييف هواء سبليت ديجيتال بلازما بارد
تقنية البلازما كلاستر
خاصية تدفق الهواء لمسافات طويلة.
- تكييف سبليت رقمي بارد بتقنية بلازما شيلد وقوة 1.5 حصان من تورنيدو، ابيض TH-H12YEE
تكييف تورنيدو 1.5 حصان بارد ديجيتال سوبر ديجيتال سعة تبريد: 12000 (و ح ب - ساعة) هواء سي
- تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد ساخن سوبر جيت لون ابيض TH-C12YEE
تكييف تورنيدو 1.5 حصان بارد قدرة التبريد: 12000 (و ح ب - ساعة) لون التكييف: أبيض
- تكييف كاريير 53KHCT-12 سبلت بارد فقط اوبتيماكس، 1.5 حصان
السعر: 8000 جنيه.
القدرة 1.5 حصان
نوع الوحدة تبريد فقط
عرض 81.2 x ارتفاع 30 x عمق 19.2
يُمكن تغطية المساحة بالمتر المربع من 8 إلى 15
- مكيف هواء سبليت من شارك ، 1.5 حصان كول ، توربو ، ابيض AH-A12YSE والشحن مجاني.
مكيف هواء شارب 1.5 حصان بارد ، سعة التبريد القياسية: 12000 (BTU/H ) لون مكيف الهواء: أبيض مع خاصية توربو كول بلد المنشأ: مصر ضمان 5 سنوات مجانًا
لخدمات التركيب من خلال أحد المراكز المعتمدة يمكنها الاتصال على رقم 01028508000
- تكييف سبليت بارد وساخن بتكنولوجيا الانفرتر من يونيون اير بقوة 1.5 حصان - لون اسود طراز INV-ARTO012HV5RAWPK
العلامة التجارية: يونيون اير
الوزن: 35 كيلوجرام
العمق: 29 سم