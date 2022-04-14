مواد التنظيف المنزلية قد تسبب أمراضا مختلفة.. اتبعي هذه النصائح لصحة عائلتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا اشتريت سائل تنظيف مخصص لكل سطح على حدة في منزلك، فسوف يصبح لديك مع الوقت عدد لا يحصى من الزجاجات.

وينبغي أن تعلم أن العديد من المنظفات المنزلية تصلح لأنواع مختلفة من الأسطح، وبالمقابل فاستخدام نوع واحد أو اثنين فقط من المنظفات لجميع الأسطح ليس فكرة جيدة، لأن ذلك قد يفسد أغراضك، نستعرض طرق لكيفية التعامل مع مواد التنظيف والحفاظ على سلامتك وفقاً لموقع "برايت سايد".

- صابون الأطباق يجب تخفيفه بالماء

استخدام كمية مفرطة من صابون الأطباق سيأتي بنتائج عكسية، حيث سيبقى القليل من الصابون على سطح أطباقك، ما سيفقدها لمعانها مع مرور الوقت.

ولا شك أن التأثير الأسوأ، هو احتمالية دخول الصابون إلى جسمك مع الطعام الذي تتناوله.

ولا يجب تخفيف الصابون داخل موزع الصابون مباشرة، لأن البكتيريا قد تظهر في المزيج. ومن الأفضل وضع القليل من الماء في الحوض وتخفيف الصابون فيه. ضع ملعقة صغيرة واحدة من الصابون في لتر واحد من الماء الساخن.

- المنظفات التي تحتوي على الكلور ليست مناسبة لأسطح بعينها

تستخدم هذه النوعية من المنظفات مع كل الأغراض الموجودة في المنزل عادة، نظراً لكونها فعالة في التعقيم وقتل مختلف أنواع مسببات الأمراض، لكنها منظفات شديدة العدوانية، وهو ما يساعدها على القضاء على بعض المواد القوية. لا يجب غسل البلاط والسيراميك بالمنظفات التي تحتوي على الكلور، لأنها ستجعل مظهرها باهتاً.

كما يعتبر الكلور سيئاً بالنسبة للمعادن. حيث يمكن أن يتفاعل الكلور مع الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس، مما قد يؤدي لظهور البقع أو الصدأ. ولا ينبغي استخدام المبيض للتخلص من الصدأ أيضاً، لأن إزالة البقع حينها ستصبح أكثر صعوبة.

- اقرأ مكونات أي ملمع للأثاث قبل استخدامه على الخشب

يوجد نوعان من سوائل التلميع: السوائل القائمة على الزيت ومستحلبات التنظيف القائمة على الماء. وكلاهما ممتازان في التخلص من الأوساخ.

لكن الملمع القائم على الزيت له بعض الجوانب السلبية. أولها أنه يجذب الغبار، وثانيها أن لون الزيت يتغير مع الوقت، حيث يتحول للون الأصفر أو حتى البني، مما يجعل الأثاث يبدو متسخاً.

ولا يجب أن يلامس الملمع الأسطح المغلفة، لأن الملمع القائم على الزيوت أو الشمع قد يترك بقعة ويدمر الطبقة الواقية للمادة. علاوةً على أنها تجعل ملمس الغلاف لزجاً، مما يجذب الأوساخ أكثر.

- لا تشتر المنظفات التي تحتوي على الكلور لتخزينها، ولا تخففها بالماء الساخن

تبقى العديد من المنظفات على حالها تقريباً بمرور الوقت. ولهذا يمكنك شراء الكثير منها. لكن هذا الأمر لا ينطبق على المبيضات وأي كيماويات تحتوي على الكلور. لا تفكر في الاحتفاظ بزجاجة مفتوحة لأكثر من 6 أشهر، لأن السائل يفقد خصائصه المطهرة بمرور الوقت.

ومن ناحية أخرى، ليس الكلور مناسباً للمزج مع الماء الساخن. إذ إن درجات الحرارة العالية تدمر المواد الكيميائية التي تكسبه الفاعلية. ولهذا يجب استخدام الماء البارد أو شبه الدافئ مع هذه النوعية من منتجات التنظيف.

- لا تستخدم المناشف الورقية لتنظيف الشاشات

تعتبر المناشف الورقية مفيدةً للغاية داخل المطبخ. ولكن لا يمكنك استخدامها على كافة أسطح منزلك. إذ إنها لا تمتص الماء بشكل جيد دائماً، ولهذا السبب فهي ليست شديدة الفاعلية في تنظيف أسطح الطاولات وألواح التقطيع.

كما تعد الألياف الورقية أخشن من الألياف الدقيقة. وبالتالي فقد تترك المناشف الورقية خدوشاً على الشاشات، أو ربما تدمر كريستالات الشاشة إذا ضغطت عليها بقوة.

- المناديل المبللة المضادة للبكتيريا قد تتلف الجلد

لا يمكن استخدام المناديل المبللة المضادة للبكتيريا لتنظيف أسطح عديدة. إذ إن السائل الذي يجري نقعها فيه يسبب رد فعل مدمر عند استخدامه على الخشب. فيفقد الخشب الطبيعي لمعانه، كما يستغرق السائل وقتاً طويلاً ليجف، مما قد يتلف الأسطح، والطاولات، والأرضيات.

كما لا يجب تنظيف الجلد بهذه المناديل المبللة، لأن السائل قد يؤدي لتبخر زيوت الجلد الطبيعية. ونتيجةً لذلك، يصبح سطحه جافاً وربما يتشقق أيضاً.

- لا تغسل بقع السجاد بصابون الأطباق

يساعد صابون الأطباق أحياناً في إزالة الأوساخ من السجادة، أو حتى التخلص من بعض البقع، لكنه يضر أكثر مما ينفع في الواقع. حيث تمتص الألياف بقايا السائل أحياناً، مما يجعل مكان البقعة من السجادة لزجة. وبعدها تبدأ المزيد من الأوساخ والأتربة في الالتصاق بتلك المنطقة، مما سيجبرك على تنظيف السجادة أكثر من المرات الموصى به في العادة.

كما لا يجب استخدام صابون الأطباق مع إبريق إعداد القهوة الموكا أيضاً. إذ يزيل الصابون الطبقة الزيتية الرقيقة داخل الإبريق. ويعتقد العديد من عشاق القهوة أن هذه الطبقة هي التي تُكسب القهوة مذاقها اللذيذ.

- المنظفات الشاملة ليست مناسبةً للأسطح الناعمة

قد تؤدي المنظفات الشاملة إلى إتلاف مظهر بعض الأسطح. وفي حال استخدامها أثناء غسيل الأرضيات أو الأثاث الخشبي، فسوف تمتص المادة سائل التنظيف ويتغير لونها.

كما يجب التعامل بعناية شديدة مع أسطح الرخام والنحاس. وينصح بتجربة المنظفات والملمعات الجديدة على رقعة صغيرة من السطح في البداية، للتأكد من أنها آمنة.

- لا تستخدم المنظفات المعطرة

تحتوي الكثير من المنظفات على روائح عطرية، ويعتقد الكثير من الناس أنها خيار جيد لأنها تمنح المكان بأكمله رائحة رائعة. لكن بعض المصنعين يستخدمون الفثالات لإضافة الروائح إلى المنتجات. ويقول الخبراء إن هذه المواد الكيميائية خطيرةٌ على الصحة.

- منظفات الغسيل التي تحتوي على الإنزيمات لا تناسب الصوف ولا الحرير

لا يمكن استخدام المنظفات العادية التي تحتوي على الإنزيمات مع الأقمشة الرقيقة. إذ يفترض بالخمائر الموجودة في تلك المنظفات أن تزيل بقع البروتينات والدهون، لكن المواد الكيميائية الموجودة في المنظفات لا تفرق بين بروتينات الأوساخ وبين بروتينات ألياف الأغراض المراد تنظيفها. ولهذا يمكن أن تدمر هذه المنظفات أنسجة الحرير والصوف.

- لا تمسح الأغراض الخشبية بمنظف الزجاج

يعتبر منظف الزجاج مثالياً للعديد من الأسطح الأخرى باستثناء الخشب. إذ ربما تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في منظف الزجاج إلى إتلاف لمعان الورنيش وطبقته الخارجية. ومن الأفضل هنا استخدام مزيج من الخل الأبيض والزيت، للتخلص من البقع وإكساب الأسطح الخشبية لمعاناً متألقاً.

وربما تكون هذه المنظفات رائعةً في إزالة بصمات الأصابع الدهنية، ولكن لا تستخدمها في تنظيف الشاشات. حيث يمكن للكيماويات النشطة في منظف الزجاج أن تلحق ضرراً كبيراً بها.

- تجنب الإفراط في كمية المنظفات

إذا كنت ممن يستخدمون المنظفات بإفراط، فربما يعود عليك ذلك بنتائج عكسية. سيظل السائل الزائد على الأسطح ويجعلها أكثر لزوجة. ولن يتوقف الأمر على انجذاب الأتربة والأوساخ إلى هذه الأسطح، بل قد ستتحول أيضاً إلى بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم والميكروبات.

من المهم للغاية اختيار المنظف المناسب، واستخدامه بالطريقة التي صنع من أجلها. ولا تنس ترك المنظف على البقع لفترة تتراوح بين 10-15 دقيقة، قبل غسلها أو مسحها. وبهذه الطريقة، ستبذل جهداً أقل لتنظيف أغراضك وفضاءات منزلك.



لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا