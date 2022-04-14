الامارات | الوليد بن طلال يرفض عرض الملياردير إيلون ماسك شراء تويتر !

شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يرفض عرض الملياردير إيلون ماسك شراء تويتر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال بصفته أحد أكبر وأقدم مالكي الأسهم في منصة تويتر عرض الملياردير إيلون ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولارا للسهم.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الخميس إنه يرفض عرض الملياردير إيلون ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم.

واضاف الأمير "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه.... كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض".

وهوى سهم تويتر بعد رفض الامير الوليد بن طلال عرض ايلون ماسك بشراء كامل الاسهم.

و عرض الملياردير إيلون ماسك اليوم الخميس شراء تويتر مقابل 41.39 مليار دولار.

وينطوي عرض ماسك السعري عند 54.20 دولارا للسهم على علاوة 38% فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من نيسان (أبريل)، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9% الشركة.

وردّ مجلس إدارة تويتر أنّه "يدرس بعناية" عرض ماسك لشراء الشركة، فيما أفادت قناة CNBC بأنّ المجلس سيجتمع اليوم لبحث عرض شراء ماسك كامل أسهم المنصة.

وقال ماسك إن العرض النقدي كان "العرض الأفضل والأخير"، وفقًا لملف لجنة الأوراق المالية والبورصات، مضيفاً أنه إذا لم يتم قبوله، فسيتعين عليه إعادة النظر في وضعه كمساهم.

وأرسل ماسك العرض إلى الشركة ليل الأربعاء، وفق موقع "سي ان ان بيزنس". وقال: "أعتقد أن الشركة يجب أن تكون خاصة لإجراء التغييرات التي يجب إجراؤها".

ورفض ماسك الأسبوع الماضي عرضاً من تويتر للانضمام إلى مجلس إدارة الشركة بعد أن كشف أنه اشترى 9.2% من أسهمها.

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