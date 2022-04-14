الامارات | فاتورة سحور "فول وفلافل وبيض" تثير جدلا واسعا في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة سحور "فول وفلافل وبيض" تثير جدلا واسعا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت صورتان لفاتورة سحور في أحد المطاعم بالتجمع الخامس في مصر، ضجة كبيرة وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بسبب سعرها المرتفع.

وبلغ سعر وجبة السحور أكثر من 16 ألف جنيه (أكثر من 800 دولار أمريكي)، وهو رقم كبير، خاصة أن الوجبة تحتوى على أصناف شعبية من الطعام المصري، منها فول وطعمية "فلافل" وبيض وبطاطس وجبنة، بالإضافة إلى مياه معدنية وعصائر ومياه غازية.

وجابت صورة الفاتورة الباهظة مواقع التواصل الاجتماعي ما بين السخرية والدهشة والتساؤل حول سبب ارتفاع سعرها؟

وسخر أحد نشطاء مواقع التواصل من سعر الفاتورة، حيث علق قائلاً: "هل قرض السحور حلال"، بينما قال آخر: "كنت سأقول إن هذا الرقم بالليرة (اللبنانية)، لكن علمت أن الواقعة في التجمع الخامس، بتاعنا اللي في مصر".

بينما قال حساب شخص آخر: "فول وطعمية بأكتر من 4000 جنيه ليه"، في حين علق آخر: "هو البيض دايمًا عامل لنا مشاكل في فواتير السحور! مرة مدحرج ومرة أو مليت.. خلاص بلاش منه يا جماعة!".

وكشف محمود البدري الملقب بـ"أغنى شاب في مصر"، والذي يعمل بمجال التسويق الإلكتروني، كواليس السحور الضخم قائلا: "السحور عادي ومفيش حاجة مميزة، والرقم ضخم لأنه سحور لـ 13 فردا، وكل فرد دفع 1200 جنيه".

وعبر محمود في تصريح لموقع "مصراوي"، عن استيائه من قيمة الخدمة التي تجاوزت الـ 40% ووصلت لـ5000 جنيه من قيمة الفاتورة، وهو ما دفعه لنشر صورة الفاتورة على إحدى المجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي.

أما عن مكونات السحور، فقال محمود البدري: "عبارة عن فول وطعمية وبيض وزبادي وشاي وقهوة، ووصل سعر كوب الشاي 50 جنيها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news