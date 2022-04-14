كورونا اليوم: مصر تراقب متحور "XE".. وزرع بروتين "أوميكرون" بالفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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مصر تراقب متحور "XE"

أعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ في مستشفيات البلاد بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار: " وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار: "هناك توجيهات بتكثيف عمليات الترصد لمتحورات فيروس كورونا والتي تظهر بشكل مستمر، ومنها متحور كورونا الجديدXE"، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة للوقاية من المتحور وغيره لحماية المواطنين وكذلك الحفاظ على ما اكتسبته الدولة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.

رواد الفضاء الروس يزرعون بروتين متحور "أوميكرون"

زُرعت على متن المحطة الفضائية الدولية بلورات بروتينات مختلف سلالات فيروس كورونا، بما فيها بروتين متحور "أوميكرون".

أعلن ذلك المدير التنفيذي الشريك لمؤسسة 3D Bioprinting Solutions الروسية يوسف خسواني. وقال:" تعد تلك التجربة فريدة من نوعها لأننا قمنا لأول مرة بإنماء بلورات البروتينات لمختلف السلالات في ظروف الفضاء، وأضاف أن رواد الفضاء الروس قاموا ببلْورة بروتين RBD لمتحور "أوميكرون" إلى جانب بروتينات سلالات أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار، خسواني إلى أن بلورات فيروس كورونا المزروعة بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد أكبر حجما، مقارنة بتلك التي تم إنماؤها على الأرض، وقال إن دراسة تركيب البروتين سيساعد العلماء في اختيار دواء لازم لحجب الفيروس.

منظمة الصحة العالمية تحلل سلالتين جديدتين من أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتعقب عشرات الإصابات بسلالتين جديدتين، من متحور "أوميكرون" شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنها تعمل على دراسة السلالتين شديدتي الانتقال، للتأكد إن كانا يحملان أعراضا أكثر حدة وخطورة، مقارنة بالسلالات الأربع السابقة المتحورة عن أوميكرون، وأضافت المنظمة سلالتي BA.4 و BA.5، المنبثقة عن متحوري BA.1 وBA.2 الأساسيتين، إلى قائمة السلالات التي تعمل على تتبعها، وفقا لروسيا اليوم.

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