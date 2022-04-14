هذا الفيتامين مهم لحديثي الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت الدكتورة مونيكا نيهاوس على أهمية فيتامين K لحديثي الولادة؛ حيث إنه يحميهم من النزيف الدماغي لما يتمتع به من أهمية محورية في نظام تخثر الدم.

وأوضحت طبيبة الأطفال الألمانية أن لبن الأم يحتوي على كمية قليلة من فيتامين K؛ لذا ينبغي إعطاء الفيتامين للطفل في صورة نقط عبر الفم بعد الولادة وخلال الشهور الأولى من عمره.

ويمكن الاستدلال على نقص فيتامين K في الجسم من خلال بعض الأعراض مثل النعاس وبطء ردة الفعل وعدم الرغبة في الرضاعة.

يُشار إلى أن النزيف الدماغي قد يؤدي إلى أضرار مستديمة بالدماغ، وفي أسوأ الحالات قد يؤدي إلى الوفاة.

وبعد إتمام فترة الرضاعة يمكن إمداد جسم الطفل بفيتامين K من خلال اللبن والخضروات الخضراء كالسبانخ.