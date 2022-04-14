هربس العيون.. إليك الأعراض والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت جمعية "الرؤية الجيدة" إن هربس العيون هو عدوى فيروسية تصيب العيون يسببها فيروس الهربس البسيط من النوع 1، مشيرة إلى أنه عادة ما يصيب القرنية.

وأوضحت الجمعية أنه عندما يدخل فيروس الهربس البسيط من النوع 1 إلى الجسم، فإنه يستقر في عقد الجهاز العصبي، مشيرة إلى أن بعض العوامل تتسبب في إثارته مثل ضعف المناعة وأشعة الشمس الشديدة والتوتر النفسي ونزلة البرد الشديدة، ومن ثم ينشط الفيروس وينتقل عبر المسارات العصبية وصولا إلى العين.

وتتمثل أعراض هربس العيون في احمرار العين وتورمها والشعور بوجود جسم غريب بداخلها وزيادة الإفرازات الدمعية والحساسية للضوء والتهابات العين المتكررة ونشوء بثور على الجفن وعتامة القرنية.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في مضادات الفيروسات في صورة أقراص أو مراهم أو قطرات.

ولا يجوز إهمال علاج هربس العيون؛ نظرا لأنه قد يهاجم شبكية العين مسببا فقدان البصر في العين المُصابة.

ونظرا لأن هربس العيون يعد مرضا مُعديا للغاية، فإنه يتعين على المريض استخدام مناشف خاصة به وعدم مشاركتها مع الآخرين لمنع انتقال العدوى إليهم، علما بأن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الرذاذ والدموع واللعاب.