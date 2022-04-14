الامارات | «ليالي رمضان» في إكسبو الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليالي رمضان» في إكسبو الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أجواء تراثية بهيجة، انطلقت، أول من أمس، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات معرض «ليالي رمضان 2022»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والعروض والتخفيضات الكبرى، ضمن فعاليات الدورة الـ32 من «مهرجان رمضان الشارقة».

وشهدت أجنحة وساحات المعرض، إقبالاً من الزوّار للاطلاع على ما يقدمه أكثر من 200 عارض من كبار تجّار التجزئة، ونحو 25 علامة عالمية، إلى جانب الاستمتاع بالبرامج الثقافية والفنية والتوعية الدينية والصحية والأنشطة الترفيهية.

وسجلت قرية التراث حضوراً مميزاً للفرق الفنية الشعبية، إذ لاقت استعراضات اليولة، التي قدمتها فرقة «الشباب الحربية»، تفاعلاً من الزوّار. كما جذبت المعروضات من الملابس والأدوات والمشغولات والبخور والأطباق الإماراتية الرمضانية الزوّار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news