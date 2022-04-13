الامارات | الكويت.. حديقة منزلية تتحول إلى مزرعة خشخاش

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حديقة منزلية تتحول إلى مزرعة خشخاش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت الجهات الامنية الكويتية حديقة منزلة تم تحوليها إلى مساحة لزراعة نبات الخشخاش المخدر.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، أسفر تعاون أمني بين الإداره العامة لمكافحة المخدرات ومديرية الأمن عن ضبط وافدين من الجنسية الهندية في منطقة الفحيحيل، قاموا بزراعة حديقة منزلهم بنبات الخشخاش المخدر.

وأفاد مصدر أمني للصحيفة إنه تم ابلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك من قبل مديرية أمن الاحمدي والتي اكتشفت المزرعة، وعليه تم أخذ الإذن من النيابة وجرى ضبط المتهمين والمزرعة، وأحيلت عينات من النبات إلى الأدلة الجنائية.

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