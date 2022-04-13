الامارات | القضاء المصري يقول كلمته بحق مصور موكا حجازي

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء المصري يقول كلمته بحق مصور موكا حجازي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات، في مصر، بحبس "معاذ.م"، المتهم باستغلال فتاة "تيك توك" موكا حجازي، وتصويرها بملابس فاضحة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت أحالت جهات التحقيق بالجيزة، المتهم باستغلال موكا حجازي، وتصويرها بملابس فاضحة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.



ويواجه "معاذ. م"، اتهامات، باستغلال موكا جنسيًا وتجاريًا؛ بدفعها إلى تصوير مقاطع فيديو مسجلة، تظهر فيها بملابس فاضحة، وتؤدي رقصات مُخِلَّة بالآداب العامة، ونشر تلك المقاطع؛ بغرض تحقيق ربح.

كما يواجه اتهامات، بالاشتراك مع المتهمة موكا حجازي، بالتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع، وإدارة واستخدام موقع وحساب خاص على شبكة الإنترنت؛ بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، بحسب " القاهرة 24".

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، أن الفتاة- البالغة من العمر 16 عامًا- تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا؛ حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء حساب على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه في نشر فيديوهات؛ لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة مادًيا، عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وفي وقت سابق، قال المحامي نبيل ناجي، دفاع المتهمة، إن موكا فتاة تبلغ من العمر17 عامًا ومثلها مثل أي فتاة أخرى طبيعية، حيث إنها كانت تعيش مع والدها في دولة الجزائر، ولكنها انتقلت للعيش هنا في مصر.

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