ضمن الكلمات الدالة ( أمازون - Amazon- تخفيضات أمازون - عروض أمازون)

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ من 66 جنيها.. أسعار أجهزة تصفيف الشعر من أمازون
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تعتبر العناية بالشعر من الأمور التي تحرص عليها عديد من الفتيات، وذلك للتمتع بمظهر جذاب أمام الأخرين.
ويقدم موقع "أمازون" أسعار أجهزة تصفيف الشعر، نستعرضها لكم في التقرير التالي:
- براون ساتين هير 5 AS530 اير ستايلار جهاز تصفيف الشعر مع 3 ملحقات، خاصية البخار، 1000 واط.
للشراء:
- مكواة رفيعة لفرد الشعر وحمايته من بيبي ليس، أسود.
للشراء:
- مشط فرد الشعر 950 درجة من سوكاني، مُتعدد الألوان.
للشراء:
- مكواة شعر + كيرلي ( 2 في 1 ).
للشراء:
- جهاز كي وفرد الشعر من بيبي ليس، لوح سيراميك 2 درجة حرارة حتى 230 درجة مئوية، مادة واقية من الحرارة، لونه أسود، ضمان 3 سنوات.
للشراء:
- قبعة تغطية الشعر أثناء حمام الزيت الدافئ، لونها بينك.
للشراء:
- آلة تمويج الشعر من مينتا CI33106A.
للشراء: