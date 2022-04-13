ضمن الكلمات الدالة ( أمازون - Amazon- تخفيضات أمازون - عروض أمازون)

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محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ من 66 جنيها.. أسعار أجهزة تصفيف الشعر من أمازون

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تعتبر العناية بالشعر من الأمور التي تحرص عليها عديد من الفتيات، وذلك للتمتع بمظهر جذاب أمام الأخرين.

ويقدم موقع "أمازون" أسعار أجهزة تصفيف الشعر، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

- براون ساتين هير 5 AS530 اير ستايلار جهاز تصفيف الشعر مع 3 ملحقات، خاصية البخار، 1000 واط.

للشراء:

- مكواة رفيعة لفرد الشعر وحمايته من بيبي ليس، أسود.

للشراء:

- مشط فرد الشعر 950 درجة من سوكاني، مُتعدد الألوان.

للشراء:

- مكواة شعر + كيرلي ( 2 في 1 ).

للشراء:

- جهاز كي وفرد الشعر من بيبي ليس، لوح سيراميك 2 درجة حرارة حتى 230 درجة مئوية، مادة واقية من الحرارة، لونه أسود، ضمان 3 سنوات.

للشراء:

- قبعة تغطية الشعر أثناء حمام الزيت الدافئ، لونها بينك.

للشراء:

- آلة تمويج الشعر من مينتا CI33106A.

للشراء:

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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