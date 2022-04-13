رقم خرافي.. تعرف على سعر خاتم خطوبة بين أفليك لـ جينفر لوبيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أعلنت النجمة العالمية جينفر لوبيز أن الممثل والمخرج والكاتب الأمريكي بين أفليك تقدم لخطبتها، بعد انفصال دام 20 سنة.

وظهرت عبر فيديو عاطفيًا على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهي مرتدية بلوزة متعددة الألوان، واعتمدت مكياجاً ناعماً، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وسلسلة.

وعبرت عن مدي سعادتها وهي تبكي وتنظر إلى خاتم خطوبتها، قائلةً: "إن تلك الخطوبة لم تكن متوقعة تماماً، إذ فاجأها بين أفليك بنزوله على أحد ركبتيه ليخبرها بأن هناك أشياء لا يمكن أن ينساها ثم إخرج خاتماً، وسألها عما إن كانت تقبل الزواج منه"، وذلك وفقاً لما ذكر موقع "hellomagazine".

ويتميز تصميم الخاتم بأنه حجر أخضر لامع على شكل مربع، محاط بألماس شبه منحرف أبيض على كلا الجانبين، وهذا الماس الملون هو أحد أندر الأحجار الموجودة هناك.

ويتميز بقطع ألماس بوزن 8.5 قيراط طبيعي أخضر، من بين أحجار الألماس ذات الألوان الفاخرة، تعد الأحجار الخضراء ذات اللون الطبيعي من أكثر الأحجار ندرة والأكثر طلبًا.

إضافة إلى ذلك، يرمز اللون الأخضر إلى الطبيعة والهدوء ويمثل الصحة والحظ والازدهار.

وتراوحت تقديرات سعر الخاتم بين 3 و 10 ملايين دولار، بينما ذكرت Us Weekly أنها قد تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار.

وقالت جيني لوكر، رئيسة Platinum Guild International USA، إن سعر الخاتم 5 ملايين دولار، أي ما يعادل 92,060,000 مليون جنيهاً، وذلك نظرًا لأن الألماس الأخضر الطبيعي نادر جدًا.

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