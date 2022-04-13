هل صودا الخبز تساعد على إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم، عنصر منزلي شائع يستخدم بشكل متكرر في الخبز، ومع ذلك، يُعتقد أيضًا أنه يعزز فقدان الوزن، وذلك لأن صودا الخبز تعمل كمضاد للحموضة.

وهذا يعني أن صودا الخبز تعمل على تحييد الأحماض في معدتك، مما يساعد على تهدئة عسر الهضم، وعندما تتفاعل صودا الخبز مع حمض المعدة، فإنها تطلق الماء وثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى غازات في الجهاز الهضمي والتجشؤ، وفقا لموقع " healthdigest".

وفي حين أن هذا يساعد بالتأكيد على تهدئة معدتك، فمن الشائع أيضًا أنه يساعد جسمك على تكسير الدهون، ومع ذلك، تم نفي هذه النظرية، واتضح أن صودا الخبز ليس لها تأثير مباشر على دهون الجسم، لذلك، فإن تناولها لا يساعدك على إنقاص الوزن.

ومن أجل إنقاص الوزن، تحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله، وصودا الخبز ليس لها تأثير مباشر على ذلك.

وعلى الرغم من أن صودا الخبز لن تسبب لك خسارة الوزن، إلا أنها تؤثر على أدائك الرياضي.

وأظهرت الأبحاث أن تناول صودا الخبز يساعد في تحسين أداء التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية.

ووجدت دراسة نشرت عام 2013 في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي أن الأشخاص الذين تناولوا صودا الخبز قبل ساعة من التمرين يعانون من إجهاد عضلي أقل وكانوا قادرين على ممارسة الرياضة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أخرى نشرت في PLOS ONE أن صودا الخبز حسنت من الشعور بالإرهاق.

وقالت الدكتورة راشيل بوجيدنيك، أستاذة التغذية المساعدة في كلية سيمونز، تفيد بيكربونات الصوديوم القدرة على التحمل من خلال جعل الدم أكثر قلوية قليلاً (أي أقل حمضية)، ووجود حمض أقل في العضلات العاملة من شأنه أن يؤخر في الواقع ظهور التعب العضلي.

وهذا يعني أن صودا الخبز تساعد في تحسين قدرتك على التحمل، مما يتيح لك ممارسة الرياضة لفترة أطول.

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