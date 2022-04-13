بعد تحذير هيئة الدواء.. ما تريد معرفته عن عقار سومازينا للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

رصدت هيئة الدواء المصرية، تداول عبوات مغشوشة لأحد الأدوية بالأسواق تحت اسم "Somazina 100 mg/ml oral drops 30 ml"، موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذا الصنف.

ويستخدم العقار في علاج مشكلات ضعف الذاكرة، وقلة الانتباه وتشتته واضطرابات السلوك عند الأطفال.

وبحسب المنشور رقم 10 لسنة 2022، فإن التحذير يأتي للتشغيلات أرقام L00210721 الخاص بتصنيع شركة أكتوبر فارما، و213190 الخاص بتصنيع شركة راميدا، وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور.

وقالت الهيئة إنها حرصت على توزيع ونشر المنشور، الذي حدد أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

في إطار ذلك، يستعرض الخليج 365 ما تريد معرفته عن دواء سومازينا، وفقا لموقع apollopharmacy .

- ما هو عقار سومازينا

سومازينا (Somazina) هو الاسم التجاري للمادة الفعالة سيتيكولين (Citicoline)، وهي مادة تعمل على تحفيز التركيب البيولوجي للفوسفولبيدات البنيوية في الغشاء العصبي، ما يحسّن آليات عمل الأغشية العصبية، كما تحسن تدفق الدم إلى الدماغ.

يساعد العقار في تحسين وتنظيم والمحافظة على وظائف المخ، ما ينعكس على أداء جسدي وعقلي أفضل.

تأثير السيتيكولين المثبت للأغشية العصبية يعطيه خصائص مضادة للوذمة الدماغية، وهو مفيد في:

أمراض الشيخوخة مثل الخرف

اضطرابات الذاكرة نتيجة التقدم في العمر

صعوبة التركيز

اضطراب الوعي والإدراك.

ألزهايمر.

مشكلات ضعف الذاكرة.

قلة الانتباه وتشتته عند الأطفال.

اضطرابات السلوك عند الأطفال.

السكتة الدماغية، والمشاكل المتعلقة بتدفق الدم في الدورة الدموية الدماغية.

- هل عقار سومازينا آمن؟

يعتبر سومازينا من الأدوية الآمنة بنسبة كبيرة، والتأثيرات الجانبية لاستخدامه نادرة جدًا.

- ما هي الآثار الجانبية لدواء سومازينا؟

الصداع المزمن

الدوخة

الغثيان

آلام في المعدة والأمعاء

العصبية والتوتر

الأرق

اضطرابات في النوم

إرهاق وضعف عام

احمرار الوجه

تغيرات في ضغط الدم.

- من لا يجب عليه تناول دواء سومازينا

يمنع تناوله على المرضى الذين يعانون من خلل في وظائف الكبد.

يفضل عدم استخدامه لمرضى الكلى

الحوامل والمرضعات أيضا ممنوعون منه.

- كيف تكتشف العبوة المغشوشة

وفقا لهيئة الدواء، فيمكن التفريق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر والعبوات المغشوشة، من حيث خامة الكرتون والألوان، وحجم المعيار الداخلي.

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