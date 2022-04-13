اعرفها.. 5 علامات مبكرة لسرطان الرئة قد تنقذ حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الرئة من أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة لا يدركون أنهم مصابون به إلا بعد فوات الأوان، لهذا السبب من المهم أن تكون على دراية بالعلامات المبكرة لسرطان الرئة واستشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي منها.

وفيما يلي في التقرير التالي نستعرض لكم العلامات المبكرة لسرطان الرئة، وفق ما ذكر موقع"eatthis".

1. سعال مستمر لا يزول:

يحدث السعال المستمر لأسباب عديدة منها التدخين والتهاب الشعب الهوائية والربو وسرطان الرئة، لذلك إذا كنت تعاني من السعال واستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، فاستشر طبيبك.

2. سعال الدم أو المخاط:

تشمل أسباب سعال الدم أو المخاط التهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والسل وسرطان الرئة، لذلك إذا كنت تسعل الكثير من البلغم أو البلغم الملطخ بالدم، فيجب الذهاب إلى الطبيب فورا.

3. ضيق أو صعوبة في التنفس:

يحدث ضيق التنفس أو صعوبة التنفس بسبب العديد من المشاكل الطبية، وتشمل أمراض الرئة التي تسبب ضيق التنفس أو صعوبة التنفس مرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة والربو والالتهاب الرئوي، ويعتبر سرطان الرئة هو نوع شائع من السرطانات يسبب ضيق التنفس.

وتشمل الحالات الطبية الأخرى التي تسبب ضيق التنفس قصور القلب والجلطات الدموية وفقر الدم، وتسبب بعض الأدوية أيضًا ضيقًا في التنفس كأعراض جانبية.

لذا إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس، فمن المهم أن استشارة الطبيب حتى يتمكن من تحديد السبب.

4. آلام الصدر:

ألم الصدر هو عرض غير محدد ينشأ عن العديد من المشاكل الطبية بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الرئة والالتهابات، ويكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للأدوية أو العلاجات الأخرى، ويسبب سرطان الرئة ألمًا في الصدر لدى حوالي 10٪ من المصابين به.

ويختلف ألم الصدر في طبيعته من ألم خفيف إلى إحساس حاد بالطعن، ويكون مصحوبًا بضيق في التنفس والتعرق والغثيان.

5. فقدان الوزن غير المبرر:

يكون فقدان الوزن غير المبرر ناتجًا عن العديد من العوامل، بما في ذلك السرطان، ويعد سرطان الرئة سببًا شائعًا لفقدان الوزن لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض، وتشمل الأسباب الأخرى لفقدان الوزن الالتهابات واضطرابات الأكل والأدوية.

لذلك إذا كنت تفقد الوزن ولا تعرف السبب، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب.

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