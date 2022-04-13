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الامارات | فيديو يرصد لحظة اشتعال النيران في الأتوبيس السياحي بأسوان

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أسوان - متابعات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للحظة اشتعال النيران في الأتوبيس السياحي بمحافظة أسوان ومحاولات بعض الأهالي إخماد الحريق الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي.

وأفاد بيان صدر في وقت سابق عن محافظة أسوان المصرية بأن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة في طريق يربط معبد أبو سمبل السياحي ومدينة أسوان. وتراوحت حالة المصابين بين الكسور والجروح والكدمات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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