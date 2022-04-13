الامارات | فيديو يرصد لحظة اشتعال النيران في الأتوبيس السياحي بأسوان

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يرصد لحظة اشتعال النيران في الأتوبيس السياحي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للحظة اشتعال النيران في الأتوبيس السياحي بمحافظة أسوان ومحاولات بعض الأهالي إخماد الحريق الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي.

وأفاد بيان صدر في وقت سابق عن محافظة أسوان المصرية بأن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة في طريق يربط معبد أبو سمبل السياحي ومدينة أسوان. وتراوحت حالة المصابين بين الكسور والجروح والكدمات.

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