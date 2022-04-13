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الامارات | 5 أعراض ستشعر بها عند الإكثار من الحلويات في رمضان

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متابعات - الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض ستشعر بها عند الإكثار من الحلويات في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مجلس الصحة الخليجي أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدّر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة من السكر أي 34 جرام يومياً

وحذّر  من الإكثار من الحلويات عند الإفطار أو تجاوز الحد الموصى به طبياً في تناول السكريات خلال شهر رمضان مبيّناً أن تجاوز الحد الموصى به طبياً من الممكن أن يجعل الشخص يشعر بـالأعراض التالية وفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط":

  1. الخمول بعد الأكل
  2. الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية
  3. الشعور بالعطش
  4. تراكم الدهون بالجسم
  5. ارتفاع نسبة السكر بالدم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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