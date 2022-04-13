الامارات | فرنسا: اتهام جزائري وتونسيين بافتعال حريق أودى بحياة 8 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: اتهام جزائري وتونسيين بافتعال حريق أودى بحياة 8 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وُجّهت تهم إلى جزائري وتونسيان في إطار تحقيق بشأن حريق "إجرامي" أودى بحياة ثمانية أشخاص في فبراير في جنوب غرب فرنسا، وتم احتجازهم، حسبما علمت وكالة فرانس برس الأربعاء من مكتب المدعي العام.

ولقي ثمانية أشخاص، بينهم رضيع وطفل يبلغ عامين من العائلة نفسها، مصرعهم في حريق اندلع في ثلاثة مبان ليل 13-14 فبراير الماضي في قرية سان لوران دي لا سالانك التي تعدّ 10000 نسمة.

واتهم جزائري يبلغ 27 عاماً بـ"التدمير المتعمد بالنيران مما أدى إلى وفيات وإصابات ودمار"، ووُضع قيد التوقيف في مستشفى في مونبلييه حيث تم نقله بعد إصابته خلال الحادثة.

كذلك اتهم تونسي يبلغ 43 عاماً، وهو صاحب محل بقالة يقع في الطابق الأرضي من المباني المحترقة، بالإضافة إلى تونسي آخر يبلغ 40 عاماً، بـ "التواطؤ في جرم وجنح"، وفق المدعي العام. وتم سجنهما ووضعا قيد الحبس الاحتياطي.

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