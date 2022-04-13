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الامارات | الجمهور يهاجم هبة الحسين ..وعايض يوسف غاضباً :"ما كان هذا العشم"

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متابعات - الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت  الإعلامية والممثلة هبة الحسين لانتقادات من قبل متابعيها بعد أن دخلت على خط الخلاف بين زوجها الفنان عايض يوسف، والفنان حبيب الحبيب.

ووجه الجمهور  الانتقادات إلى هبة الحسين حيث انقسمت التعليقات ما بين الهجوم عليها واتهامها بمحاولة تصنع الخلاف بين زوجها وحبيب الحبيب للحصول على ضجة إعلامية وتصدر التريند.

ويذكر أن عايض يوسف نشر تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر خلال عرض حلقة ستوديو 22، عبر فيها عن رفضه لتقليده.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي كشف عايض يوسف عن أسباب غضبه من الحلقة قائلًا إنه  لم يكن سعيدًا  بتقليده.

وأشار إلى أنه وافق على المشاركة ضيفًا في المسلسل، ولكنه لم يكن يعرف بتقليد أحد له حيث لم يحدثه أحد بذلك، كما أن زوجته هبة الحسين مشاركة في الأمر ولكنها لم تعلمه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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