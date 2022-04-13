الامارات | الجمهور يهاجم هبة الحسين ..وعايض يوسف غاضباً :"ما كان هذا العشم"

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يهاجم هبة الحسين ..وعايض يوسف غاضباً :"ما كان هذا العشم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت الإعلامية والممثلة السعودية هبة الحسين لانتقادات من قبل متابعيها بعد أن دخلت على خط الخلاف بين زوجها الفنان عايض يوسف، والفنان حبيب الحبيب.

ووجه الجمهور الانتقادات إلى هبة الحسين حيث انقسمت التعليقات ما بين الهجوم عليها واتهامها بمحاولة تصنع الخلاف بين زوجها وحبيب الحبيب للحصول على ضجة إعلامية وتصدر التريند.

ويذكر أن عايض يوسف نشر تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر خلال عرض حلقة ستوديو 22، عبر فيها عن رفضه لتقليده.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي كشف عايض يوسف عن أسباب غضبه من الحلقة قائلًا إنه لم يكن سعيدًا بتقليده.

وأشار إلى أنه وافق على المشاركة ضيفًا في المسلسل، ولكنه لم يكن يعرف بتقليد أحد له حيث لم يحدثه أحد بذلك، كما أن زوجته هبة الحسين مشاركة في الأمر ولكنها لم تعلمه.

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