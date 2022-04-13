الامارات | في انتظار مدفع الإفطار

شكرا لقرائتكم خبر عن في انتظار مدفع الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمهور «مدفع الإفطار» على واجهة المجاز في الشارقة، ينتظر اللحظة التي ينطلق فيها الصوت المحبوب، والطقس الأصيل الذي يكمل أجواء الشهر الفضيل، وسط لمة العائلات التي تحرص على حضور البرنامج السنوي الذي يحظى بشعبية لافتة، ويكافئ زواره بالكثير من الهدايا والمعلومات.

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