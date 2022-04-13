الامارات | أجواء أصيلة تزيّن «نيويورك أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء أصيلة تزيّن «نيويورك أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الأولى من «رمضانيات»، التي تضم فعاليات تستضيفها ثلاث من مؤسسات الجامعة، وهي: مركز الفنون ورواق الفن ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي.

ويستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، وأستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأميركية في بيروت وزميل باحث أول في مكتبة الأدب العربي في جامعة نيويورك أبوظبي، الدكتور بلال الأرفه لي، في ندوة حول أبوالطيّب المتنبي، الذي يعتبر من أهم شعراء العرب. وتتضمن الفعالية مقتطفات من شعر صاحب «الخيل والليل والبيداء تعرفني».

أما غداً، فيستضيف مركز الفنون عرضاً لفرقة بوم ديوان (الكويت - الإمارات).

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