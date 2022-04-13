الامارات | 5 نصائح لتغذية الصائمين الصغار في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتغذية الصائمين الصغار في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسيطر العديد من التقاليد على الموائد الرمضانية، وتنعكس على النمط الغذائي الذي يتبعه صائمون في شهر رمضان المبارك. وغالباً ما تكون تلك العادات نمطاً غير صحي، يتسبب في زيادة الوزن مع انتهاء الشهر الفضيل، إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية التي قد ترافق الصائم، كعُسر الهضم، وارتفاع السكر وغيرهما. وتالياً نصائح لصيام صحي، تقدمها الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي.

أكدت الاستشارية في الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزان»، الدكتورة لمى النائلي، على ضرورة الاهتمام بوجبات الأطفال، مع بداية تعودهم الصيام، لضمان حصولهم على التغذية الصحية التي تزود أجسامهم بالمعادن والفيتامينات الضرورية، وتضمن استمرار عملية النمو بالشكل المعتاد، وكذلك للحفاظ على عدم تراجع النشاط والطاقة عند الأطفال خلال ساعات الصيام الطويلة، والتي قد تصل إلى 14 ساعة.

وقدمت الدكتورة لمى خمسة نصائح وشروطاً أساسية يجب الالتزام بها للتغذية السليمة للصغار.

فيتامينات ومعادن

السماح للصغار بالصيام يجب أن يترافق مع الاهتمام بتغذيتهم، إذ لابد من التأكد من أنهم يحصلون على احتياجاتهم الغذائية الكاملة من وجبة السحور وحتى الإفطار، وذلك بتزويدهم بوجبات تحتوي على كل الفيتامينات والمعادن الضرورية لهم. إلى جانب ذلك، من الضروري أن يحصل الصغار على الكميات الكافية من الماء لترطيب الجسم طوال ساعات الصيام.

أكلات مفضلة

ترغيب الأطفال بالطعام يعتمد على كيفية تقديم الأكلات التي يحبونها، وإعدادها في المنزل على نحو صحي. أما أصناف الخضار المغذية والتي لا يرغب الأطفال في تناولها، فمن الممكن وضعها في الشوربات وطحنها كي لا يراها الطفل، وبالتالي نتفادى امتناعه عن تناول أي وجبة بسبب هذا الصنف، وذلك لضرورة الحصول على جميع المغذيات.

الإفطار

يمكن تقديم الدجاج المقرمش للأطفال، من خلال تحضيره على الإفطار بشكل صحي في المنزل، والاستغناء عن القلي في الزيت واستخدام قلاية الهواء، أو حتى يمكن تحضير أصابع البطاطا مع القليل من الجبن المبشور، إلى جانب النوع المحبب من الشوربة. وتشجع الأطباق المخصصة للأطفال على تناول الصغار الطعام بشكل جيد مع أهمية عدم تضمينها الكثير من الدهون أو حتى الملح.

وجبة خفيفة

يمكن تقديم وجبة خفيفة صحية للصغار بين الإفطار والسحور، وهناك خيارات صحية عدة تبدأ من الكيك الصحي المحضر في المنزل، وصولاً إلى المهلبية المحضرة بطريقة صحية. كما يمكن تحضير «الغرانولا» مع النوع المفضل من الفاكهة التي يحبها الطفل. كما قد يحب الصغار تناول الحلويات الغنية بالسكر والدهون، ولذا لابد من تحضير الوجبات الصحية البديلة.

السحور أساسي

تعد وجبة السحور أساسية للصغار والكبار، ولذا يجب التركيز على تناول الأصناف المغذية والغنية بالفيتامينات والمعادن.

كما أن الموز واللبن من الخيارات الصحية المهمة للصغار، إلى جانب البيض والأجبان، وينبغي احتواء الوجبة على مصدر من النشويات لضمان شعور الصغار بالشبع طوال فترة النهار. ويمكن تقديم ساندويش مع مجموعة من الخضراوات المتعددة الفوائد.

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