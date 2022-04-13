توقعات الأبراج: 13-4-2022: تحذير لهذا البرج.. وتحسن مالي لـ العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

الحمل

عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات بالتفاؤل والثقة.

مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.

ماديا: عليك الحذر، مصروفاتك أزيد مما تدخر.

الثور

عاطفيا: برج الثور الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.

مهنيا: أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.

ماديا: إنفراجه مالية في الطريق إليك.

الجوزاء

عاطفيا: برج الجوزاء تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.

مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.

ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.

السرطان

عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

الأسد

عاطفيا: الحظ حليفك اليوم، حاول أن تستغل هذا الأمر.

مهنيا: لا تؤجل عملك اليوم إلى الغد.

ماديا: تعثرات مالية تواجهك الفترة الحالية.

العذراء

عاطفيا: برج الحمل لديك مشكلة لا تستطيع حلها، ولكن يمكن اجتيازها بالتفاؤل والثقة.

مهنيا: أنت بحاجة للمساعدة يمكنك طلبها من المقربين.

ماديا: عليك الحذر والتأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق يخص المال.

برج الميزان

عاطفياً: قد يكون من الصعب عليك التعبير عن نفسك بالطريقة التي تريدها بالضبط.

مهنياً: أنت بحاجة اليوم إلى البحث عن الأشخاص الذين يفكرون بنفس طريقتك.

مالياً: طاقتك مرتفعة اليوم، ولديك قدرة على تحويل وضعك المالي السيء إلى جيد.

برج العقرب

عاطفياً: ستشعر أخيراً اليوم أنك تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح.

مهنياً: تمسك بقوة بوجهة نظرك، ولا تتخلى عنها.

مالياً: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق.

برج القوس

عاطفياً: لديك مزاج جيد اليوم حاول أن تستمتع بيومك مع شريكك.

مهنياً: استمر في تحقيق أهدافك، فأنت تسلك الطريق الصحيح.

مالياً: حاول أن تسيطر على نفسك وتجنب شراء الأشياء التي لا قيمة لها.

برج الجدى

عاطفياً: عواطفك اليوم تؤثر عليك بشكل كبير، حاول أن تفكر بعقلك قليلاً.

مهنياً: اليوم هو عظيم بالنسبة لك، ولديك العديد من الانتصارات.

مالياً: اليوم سعيد بالنسبة لك لأنك تحصل على المزيد من الأموال من خلال مؤسسة العمل الخاص بك.

برج الدلو

عاطفياً: لديك طريقة لطيفة للتعبير عن نفسك لمن تحب.

مهنياً: تحرك بجرأة اليوم نحو أحلامك، ولا تخف من أي شيء.

مالياً: لديك الفرصة للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض.

برج الحوت

عاطفياً: تشير جميع الدلائل إلى أن شريكك اليوم سيكون سعيدًا جدًا لسماع أخبارك.

مهنياً: من المهم أن تنتبه إلى صحتك، واحصل على قسط جيد من الراحة.

مالياً: ستصلك اليوم بعض الأخبار الجيدة، المتعلقة بالأمور المالية.