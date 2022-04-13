توقعات الأبراج: 13-4-2022: تحذير لهذا البرج.. وتحسن مالي لـ العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
الحمل
عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات بالتفاؤل والثقة.
مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.
ماديا: عليك الحذر، مصروفاتك أزيد مما تدخر.
الثور
عاطفيا: برج الثور الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.
مهنيا: أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.
ماديا: إنفراجه مالية في الطريق إليك.
الجوزاء
عاطفيا: برج الجوزاء تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.
مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.
ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.
السرطان
عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.
مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك
ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق
الأسد
عاطفيا: الحظ حليفك اليوم، حاول أن تستغل هذا الأمر.
مهنيا: لا تؤجل عملك اليوم إلى الغد.
ماديا: تعثرات مالية تواجهك الفترة الحالية.
العذراء
عاطفيا: برج الحمل لديك مشكلة لا تستطيع حلها، ولكن يمكن اجتيازها بالتفاؤل والثقة.
مهنيا: أنت بحاجة للمساعدة يمكنك طلبها من المقربين.
ماديا: عليك الحذر والتأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق يخص المال.
برج الميزان
عاطفياً: قد يكون من الصعب عليك التعبير عن نفسك بالطريقة التي تريدها بالضبط.
مهنياً: أنت بحاجة اليوم إلى البحث عن الأشخاص الذين يفكرون بنفس طريقتك.
مالياً: طاقتك مرتفعة اليوم، ولديك قدرة على تحويل وضعك المالي السيء إلى جيد.
برج العقرب
عاطفياً: ستشعر أخيراً اليوم أنك تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح.
مهنياً: تمسك بقوة بوجهة نظرك، ولا تتخلى عنها.
مالياً: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق.
برج القوس
عاطفياً: لديك مزاج جيد اليوم حاول أن تستمتع بيومك مع شريكك.
مهنياً: استمر في تحقيق أهدافك، فأنت تسلك الطريق الصحيح.
مالياً: حاول أن تسيطر على نفسك وتجنب شراء الأشياء التي لا قيمة لها.
برج الجدى
عاطفياً: عواطفك اليوم تؤثر عليك بشكل كبير، حاول أن تفكر بعقلك قليلاً.
مهنياً: اليوم هو عظيم بالنسبة لك، ولديك العديد من الانتصارات.
مالياً: اليوم سعيد بالنسبة لك لأنك تحصل على المزيد من الأموال من خلال مؤسسة العمل الخاص بك.
برج الدلو
عاطفياً: لديك طريقة لطيفة للتعبير عن نفسك لمن تحب.
مهنياً: تحرك بجرأة اليوم نحو أحلامك، ولا تخف من أي شيء.
مالياً: لديك الفرصة للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض.
برج الحوت
عاطفياً: تشير جميع الدلائل إلى أن شريكك اليوم سيكون سعيدًا جدًا لسماع أخبارك.
مهنياً: من المهم أن تنتبه إلى صحتك، واحصل على قسط جيد من الراحة.
مالياً: ستصلك اليوم بعض الأخبار الجيدة، المتعلقة بالأمور المالية.