الامارات | مصر.. فريضة الحج هذا العام لهذه الفئة فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. فريضة الحج هذا العام لهذه الفئة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له الحج من قبل فقط.

وأضاف رئيس الوزراء المصري، أنه تم التوافق خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان ستضع ضوابط صحية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام، بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية.

وكان وزير الأوقاف المصري الدكتور مختار جمعة قد علق على قرار عدم السماح بالحج على نفقة الدولة المصرية، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "نتفهم الظروف الحالية والأولى أن يعالج أحد على نفقة الدولة أو توفير مسكن".

وتابع: "الحج على المستطيع بدنيا وماليا، ويملك قوت ينفق منه حتى يعود من الحج"، واستطرد: الحج يغفر الذنوب بالفعل، لكن أيهما أولى، الواجب العيني أم النوافل؟

وأشار إلى أنه "تم عقد الاجتماع التنسيقي مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة، أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة، وأعظم أجرا وأعلى ثوابا من تكرار الحج والعمرة".

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