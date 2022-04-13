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الامارات | «الاختيار 3» يكشف مقترحا لـ «الإخوان» بشأن تمليك أراضي سيناء لغير المصريين

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موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الحلقة 11 من مسلسل «الاختيار 3» لقاء بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري حاليا)، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل لمناقشة ملف تمليك أراضي سيناء لغير المصريين.

وحسب المسلسل فإن النقاش دار حول محاولات تنظيم «الإخوان الارهابي» تمليك أراض في سيناء لأشخاص لا يحملون الجنسية المصرية.

ووجه السيسي حديثه لكامل قائلا: «الأرض دي استرديناها بدم الشهداء، والله ما هيحصل طول ما إحنا عايشين لازم نمنع الكارثة».

وشهدت الحلقات الماضية، إعلان الرئيس المصري السابق الراحل محمد مرسي التعديلات الدستورية التي أصدرها وتضمنت قرارات الإعلان الدستوري: «إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة، واعتبار القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى مثل المحكمة الدستورية، منذ تولي مرسي الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب برلمان جديد».

كما تضمنت القرارات «أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وتمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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