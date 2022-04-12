الامارات | "ابتلع غطاء زجاجة"...فيديو يوثق انقاذ معلمة حياة طالب "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن "ابتلع غطاء زجاجة"...فيديو يوثق انقاذ معلمة حياة طالب "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انقذت معلمة أمريكية حياة أحد طلابها بعدما تعرض لموقف كاد يهدد حياته داخل الفصل الدراسي.

ونقلت " sputnikn" عن شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المعلمة تفاجئت بأحد الطلاب داخل الفصل في وضع حرج بعدما ابتلع غطاء زجاجة وتسبب في إعاقة قدرته على التنفس".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات ما قام به الطالب الذي أخذ زجاجة ووضعها في فمه قبل أن ينفلت غطائها ويدخل في فمه.

وبحسب الفيديو أسرع الطالب نحو المعلمة، التي سارعت بوضع ذراعيها حول جسده والضغط على منطقة أسفل الظهر بقوة حتى تمكنت من إنقاذه.

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