الامارات | جهود لمكافحة حشرة «شرسة» تنتشر في الإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن جهود لمكافحة حشرة «شرسة» تنتشر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الزراعة المصرية أن تبذل جهدها لمكافحة النمل الابيض التي تعاني منها محافظة الاسكندرية، وتعالت على مدى الايام الماضية شكاوى بعد اجتياح اسراب النمل مناطق عدة في المحافظة.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة محمد القرش، إن «النمل الأبيض هو أكثر شراسة من النمل العادي، وله أطوار تكون مجنحة وقادرة على الطيران في بعض الحالات، وهو من الحشرات التي تكون موجودة وتنتشر في أوقات التقلبات الجوية بين الفصول حينما تنخفض درجات الحرارة ثم ترتفع مرة أخرى».

وأضاف القرش في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية» أن: «وزارة الزراعة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا النوع من النمل، فالوزارة تقدم إجراءات ونصائح خاصة بتأسيس البيوت من البداية للحماية من هجوم هذه الحشرة، بهدف الحفاظ على المنازل ومنع انتشار النمل الأبيض فيها، ومن يؤسس بيتاً يستطيع التوجه لوزارة الزراعة والحصول على المبيدات لمكافحة النمل الأبيض، وحماية منزله من أي شيء مماثل قد يؤثر عليه مستقبلاً، أما من لديه منزل قائم بالفعل ويواجه مشكلة خاصة بالنمل الأبيض فيمكنه أيضاً التوجه لمديرية الزراعة والحصول على أدوات المكافحة اللازمة منها».

والنمل الأبيض حشرات تنشط في فصل الربيع حتى الخريف، وتدخل في مرحلة سكون في الشتاء، ولها أنواع عديدة مثل نمل الخشب الجاف الذي يصيب الأثاث المنزلي ويطلق عليه النمل الأبيض فوق الأرضي، وهناك النمل الأبيض تحت الأرضي وهو نوع مرتبط بالتربة ويطير بأعداد كبيرة تصل للملايين تاركاً مستعمراته الرئيسة، باحثا عن بناء مستعمرات جديدة، ويتمتع بالقدرة على التكاثر السريع.

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