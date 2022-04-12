الدوخة من أعراض نقص فيتامين B12.. إليك مصادره الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعد فيتامين B12 أو ما يعرف بالكوبالامين، أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، ويلعب دورا أساسيا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، وكذلك الأداء السليم للجهاز العصبي.

وأورد موقع "healthline" المعني بالصحة والمعلومات الطبية، أعراض نقص الفيتامين بالجسم، وجاءت كالتالي:

1- شحوب الوجه:

غالبا ما يبدو وجه الشخص الذي يعاني من نقص B12 شاحبا أو لديه مسحة صفراء طفيفة على الجلد وبياض العينين، وهي حالة تعرف باسم اليرقان، تحدث نتيجة مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء بالجسم، وذلك لدوره الفيتامين في إنتاج الحمض النووي اللازم لصنع خلايا الدم الحمراء، وعند نقصه تكون أساسات بناء الخلايا غير مكتملة، وتصبح غير قادرة على الانقسام.

ويسبب أيضا نوعا من أنواع فقر الدم، الذي يعرف بفقر الدم الضخم الأرومات، حيث تكون خلايا الدم الحمراء المنتجة في النخاع العظمي كبيرة وهشة، ما يجعلها أكبر من أن تنتقل من النخاع العظمي وفي الدورة الدموية، وبالتالي فإن عدد خلايا الدم الحمراء تصبح غير كافية في الدورة الدموية، الأمر الذي يُسبب شحوب الجلد.

2- الضعف والتعب:

من الأعراض الشائعة التي تحدث بسبب عدم احتواء جسمك على ما يكفي من فيتامين ب 12 لصنع خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ونتيجة لذلك، لا يمكنك نقل الأكسجين بكفاءة إلى خلايا الجسم، ما يجعلك تشعر بالتعب والضعف.

3- الإحساس بالوخز:

يعد تلف الأعصاب أحد الآثار الجانبية الأكثر خطورة لنقص B12 على المدى الطويل، ويمكن أن يحدث هذا بمرور الوقت، كون الفيتامين مساهم مهم في مسار التمثيل الغذائي الذي ينتج مادة المايلين الدهنية، ويحيط الميلين بأعصابك كشكل من أشكال الحماية والعزل، وبالتالي بدونه، يتم إنتاج المايلين بشكل مختلف، ولن يتمكن جهازك العصبي من العمل بشكل صحيح.

ومن العلامات الشائعة لهذا الإحساس بالدبابيس والإبر، والذي يشبه الإحساس الوخز في يديك وقدميك.

4- تغيرات في الحركة:

يتسبب الضرر الذي يصيب جهازك العصبي بسبب نقص B12 في حدوث تغييرات في طريقة المشي والتحرك، وقد يؤثر ذلك على توازنك ما يجعلك أكثر عرضة للسقوط.

وغالبا ما يظهر هذا العرض لدى كبار السن، لأنهم يكونون أكثر عرضة لنقص هذا الفيتامين،

5- التهاب اللسان وتقرحات الفم:

إذا كنت مصابا بالتهاب اللسان، فإن لسانك يتغير لونه وشكله، ما يجعله مؤلما ولونه أحمر ومتورما. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص "ب 12"، من أعراض فموية أخرى، مثل تقرحات الفم، والإحساس بالوخز في اللسان أو حرقان وحكة في الفم.

6- ضيق النفس والدوخة:

إذا أصبحت مصابًا بفقر الدم بسبب نقص "ب 12"، فقد تشعر بضيق في النفس ودوار قليلاً، خاصة عندما بذل مجهود، وذلك لأن جسمك يفتقر إلى خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها للحصول على كمية كافية من الأكسجين لخلايا الجسم.

7- اضطراب الرؤية:

عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها من بين الأعراض، حيث يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي للعصب البصري للعينين، ويمكن لهذا الضرر أن يؤدي إلى تعطيل الإشارات العصبية التي تنتقل من العينين إلى الدماغ، ما يضعف الرؤية، وتعرف هذه الحالة بالاعتلال العصبي البصري.

8- تغيرات المزاج:

غالبًا ما يُبلّغ الأشخاص الذين يعانون من نقص B12 عن تغيرات في المزاج، ويرتبط انخفاض مستويات هذا الفيتامين في الجسم بوجود اضطرابات في المزاج والدماغ، مثل: الاكتئاب، والخرف، إذ يؤدي انخفاض مستويات الفيتامين إلى زيادة مستوى الهوموسيستئين، الذي يسبب تلفا في أنسجة الدماغ، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع الإشارات المرسلة من الدماغ، مسبب بذلك تغيرا في المزاج.

البدائل الطبيعية لفيتامين B12 :

- الكبدة:

تحتوي الكبدة البقري على نسبة عالية من فيتامين B12، بالإضافة إلى احتوائها على معدن النحاس، والسيلينيوم، وفيتاميني "أ"و"ب".

- السردين:

يحتوي على عدد من العناصر الغذائية بكميات عالية، ومنها فيتامين ب 12، كما أنّه يعد مصدرا جيدا للحمض الدهني أوميجا 3، الذي يمتلك فوائد صحية عديدة، مثل: التقليل من الالتهابات، وتحسين صحة القلب.

- لحم البقر:

لحم البقر مصدر ممتاز لفيتامين B12، ويحتوي أيضا على عناصر غذائية أخرى، مثل: فيتامينات: ب 2، و ب3 ، و ب 6، والزنك، والسيلينيوم.

- التونة:

يعد سمك التونة مصدرا غنيّا بالمواد الغذائية، مثل: البروتين، والمعادن، والفيتامينات، وتحتوي على 160% من الكمية اليومية من فيتامين ب12، كما تحتوي أيضا على كمية جيدة من البروتين الخالي من الدهون، بالإضافة إلى الفوسفور، والسيلينيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ب3.

- الحليب:

الحليب ومنتجاته من المصادر الغنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب12، إذ إن كوبا واحدا من الحليب كامل الدسم يوفر 18% من الكمية اليومية الموصى باستهلاكها من فيتامين ب12، كما أن الزبادي كامل الدسم يساعد على تحسين حالة الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامين.

- البيض:

البيض مصدر للبروتين الكامل، والعديد من الفيتامينات، مثل: فيتامينات ب12، و ب2، و د، حيث توفر بيضتان كبيرتان نحو 22% من الكمية اليومية من فيتامين ب12، وأظهرت الأبحاث أن صفار البيض يحتوي على نسبةٍ أعلى من فيتامين ب12.

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