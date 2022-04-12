ما الذي يحدث لجسمك إذا وضعت بصلة في جوربك أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يدخل البصل في إعداد مختلف الأطعمة، لما له من فائدة كبيرة تعود على الجسم، لكن هل سألت يوما ماذا يحدث إن وضعت بصلة في جوربك أثناء النوم؟

البصل يحتوي على حمض الفوسفوريك، وهذه المادة مسؤولة عن الدموع عندما تقطعه، ويدخل حمض الفوسفوريك إلى دمك ويطهره عند وضع شريحة من البصل على الجزء السفلي من قدميك، لأن قيعان أقدامنا تتكون من خطوط الطول هذه الخطوط هي نقطة وصول مباشرة إلى كل عضو في أجسامنا.

وفيما يلي ما يفعله وضع بصلة بجوربك أُثناء النوم، وفق ما نقل موقعا "diyandcraftines" و"stylecraze".

- إنقاص الوزن:

يمكن أن يكون زيادة الوزن نتيجة للعادات غير الصحية، مثل عدم ممارسة الرياضة والإفراط في تناول الوجبات السريعة، ومع ذلك، هناك العديد من المشاكل الصحية لزيادة الوزن والسمنة، يمكن أن يكون أحد أسباب اضطراب الغدة الدرقية، عندما يكون أداء الغدة الدرقية ضعيفا، لأنها غير قادرة على حرق الدهون، فإنها تتسبب في زيادة الوزن، لذا يجب إزالة السموم من الغدة الدرقية من أجل تعزيز عملية فقدان الوزن، ويعد البصل طريقة طبيعية رائعة لعملية إزالة هذه السموم.

- العقل يصبح أكثر اتزانا:

عندما يكون دمك مليئا بالسموم، قد لا يتمكن الدماغ من العمل بشكل صحيح وقد تفتقر إلى التركيز، لذا سيكون دمك أنظف وسيصل المزيد من الأكسجين إلى دماغك عن طريق وضع البصل على قيعان قدميك، كل هذا سيؤدي إلى دماغ أكثر حدة وصحة.

- تحسين وظيفة الكلى والكبد:

الكلى والكبد مسؤولان عن التخلص من النفايات من جسمك، ووظيفتها حاسمة لصحتنا، وبالتالي، ستحصل الكليتان والكبد على استراحة مستحقة عند حدوث عملية إزالة سموم طبيعية.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

الجهاز الهضمي هو المسؤول عن معالجة كل ما نستهلكه، بالإضافة إلى أن الأمعاء تمتلئ بالسموم والمواد الضارة الأخرى عندما نحصل على طعام غير صحي، يمكن أن يكون لهذا تأثير شديد على جهاز المناعة، ومع ذلك، فإن البصل يزيل السموم من جسمك بالكامل، بما في ذلك الجهاز الهضمي.

- تعافي الرئتين:

أكثر الأشخاص المعرضون إلى تدمر الرئتين هم المدخنون، وإن لم يكن لديك وقت كاف لتنظيف القطران من الجسم، فإن البصل يزيل السموم من جسمك، من خلال خطوط الطول وهذا سيحسن صحة رئتيك، ويجعلها تعمل بشكل أفضل من أي وقت مضى.

- تنظيف الجيوب الأنفية:

يمكن لتلوث الهواء ودخان السجائر والمواد المثيرة الحساسة والأماكن المغلقة أن تحدث دمارا في الجيوب الأنفية ومع مرور الوقت تصل إلى التهابها، مما قد يؤدي إلى احتقان مزمن، لذا قد يساعدك ذلك في إزالة السموم وتنظيف المتراكم منها على مر الزمن.

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