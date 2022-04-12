(انتهز الفرصة).. عروض على الملابس الصيفي والأسعار تبدأ من 51 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

قبل موسم الصيف بأيام، يتحب المواطنون عن أفضل أسعار الملابس الصيفية لمختلف الأعمار على مختلف مواقع التسوق الإلكتروني.

ويقدم الخليج 365 بالشاركة مع أمازوم، أفضل أنواع الملابس الصيفية وأسعارها.. تعرف عليها

تيشيرت قطن صيفي برقبة دائرية للرجال

الخامة: 87% قطن 13% بوليستر.

- طقم بناتي خروج صيفي قماش متنوع

- بجامة صيفي بناتي

- ملابس اولادى صيفى وان بيس

الخامة 100% قطن.

- ترنج رجالى صيفى قطن بلياقة كاجوال

بدلة رياضية ذات تصميم امتيازى يناسبك فى المنزل وخارج المنزل

جيوب جانبية في البنطلون

ترنج بدلة رياضية على الموضة

خامة قطن مريحة لجو الصيف

- طقم بيجامة صيفي مشجر للنساء بأكمام طويلة رقبة شكل V من قاضي

متوفر اللون أسود في أحمر.

- فستان قطن طويل متدرج برقبة شكل V من اندورا، لون كحلي

مقاس الموديل M الخامة: قطنقصة عاديةأكمام طويلةنمط سادةرقبة على شكل حرف Vسهل الارتداءيأتي مع حزام

اللون: كحلي.

- توينز حريمي نسائي 2 قطعة بليزر و دريس فراشة صيفي تصميم انيق و خامات ممتازة

- الأمل شوب عبايه كاجوال استيل مقاس موحد

الخامة: قطن 65 % بولستر 35 %.