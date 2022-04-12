بينها غسل اللحوم.. 5 عادات عند الطهي يمكن أن تكلفك صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - تساهم بعض عادات الطهي في جعل الطعام مضرا بالصحة، مما يعرض حياة من يتناوله للمخاطر، ولذلك يجب الحرص عند القيام بطهي الطعام والتأكد من عدم اتباع بعض العادات الخاطئة.

وفيما يلي بعض عادات المطبخ غير الصحية التي يمكن أن تضر بصحتك، وفقا لموقع timesnownews

استخدام نفس إسفنجة التنظيف لعدة أشهر:

تستخدم العديد من الأسر الإسفنج لغسل الأطباق، لكن أثناء التركيز على تنظيف الأواني، حاولي ألا تتجاهلي الإسفنجة، بعد استخدام الإسفنج لتنظيف أواني متعددة، تصبح أرضًا حاضنة للبكتيريا والجراثيم الضارة الأخرى، لذلك احرصي على تغيير الإسفنجة بعد كل شهر.

تحويل السطح لمحطة لإذابة جليد اللحوم المجمدة:

تساعد إزالة الجليد في تحضير اللحم للطهي، بقدر أهمية تذويب اللحوم بالطريقة الصحيحة لضمان مذاقها وتغذيتها وقوامها، من المهم أيضًا القيام بذلك بأمان، لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، تجنب إذابة اللحوم المجمدة على أسطح العمل لأنها يمكن أن تحولها إلى أرض خصبة للبكتيريا والجراثيم الأخرى.

عدم غسل أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام:

اغسل أكياس التسوق بعد كل استخدام لمنع الجراثيم من تلويث البقالة.

شطف اللحوم:

غسل اللحم هو الخطوة الأولى نحو تحضيره، ومع ذلك، هناك دائمًا طريقة صحيحة لغسل اللحوم وشطفها، فيمكن أن يؤدي شطف اللحم في الحوض إلى تناثر البقع التي يمكن أن تلوث العناصر المحيطة بالحوض.

الإيمان بعالمية قاعدة الخمس ثوانٍ:

وفقًا لقاعدة الخمس ثوانٍ، فإن أي عنصر صالح للأكل يسقط على الأرض آمن للاستهلاك إذا تم التقاطه في غضون 5 ثوانٍ أو أقل.

على الرغم من أن هذه القاعدة قد تنطبق على بعض الحالات، إلا أنها لا تنطبق على جميع المواقف، لذا امتنع عن الإيمان بعالمية قاعدة الخمس ثوانٍ لأنه من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا على أن تكون آسفًا.

في حين أنه من الصحيح أن الحلوى التي سقطت على أرضية رخامية قد يتم إنقاذها، فإن نفس الشيء الذي تم إسقاطه على بساط صوفي يحتاج إلى الذهاب في سلة المهملات.

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