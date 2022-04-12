الامارات | وفاة متسلق جبال في نيبال على ارتفاع 7400 متر

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة متسلق جبال في نيبال على ارتفاع 7400 متر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي متسلق يوناني حتفه الثلاثاء عندما كان ينزل من قمة جبل دهاولاغيري في نيبال والتي يبلغ ارتفاعها 8170 متراً، على ما أعلن المنظمون المسؤولون عن رحلته.

وتوفي أنطونيوس سيكاريس (59 عاماً)، بعد يوم واحد على نشره صورة عبر انستغرام يظهر فيها من على قمة جبل دهاولاغيري الذي يُعتبر سابع أعلى جبل في العالم.

وشعر سيكاريس بوعكة عندما كان ينزل من القمة وسرعان ما تدهورت حاله الصحية. وقال المرشد مينغما شيربا لوكالة فرانس برس إنّ سيكاريس "لقي حتفه على ارتفاع 7400 متر".

وكان أنطونيوس سيكاريس متسلقاً متمرّساً سبق أن وصل إلى خمس قمم أخرى يفوق ارتفاعها الثمانية آلاف متر، بحسب ما ورد في موقعه الإلكتروني.

ويشكّل مصرع سيكاريس أول حادثة وفاة تُسجل منذ بداية الربيع في سلسلة جبال الهيمالايا، في ظل موسم يجذب سنوياً المئات من متسلقي الجبال إلى النيبال.

وكانت السلطات النيبالية منحت تصاريح تسلّق لـ530 شخصاً لهذا الموسم، من بينها 204 تصريحات خاصة بتسلق جبل إيفرست الذي يعتبر أعلى قمة في العالم.

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