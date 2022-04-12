الامارات | أعراضه تشبه نزلات البرد.. متحوّر جديد لـ«كورونا» من سلالة «أوميكرون»

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراضه تشبه نزلات البرد.. متحوّر جديد لـ«كورونا» من سلالة «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن بريطانيا أعلنت عن اكتشاف متحور جديد لفيروس "كورونا" من سلالة "أوميكرون"، يسمى (أوميكرون إكس إي) تشبه أعراضه إلى حد بعيد أعراض نزلات البرد.

وذكر المركز أن هذا الكشف تزامن مع إعلان الهند تسجيلها أول حالة إصابة لها بالمتحور الجديد (أوميكرون إكس إي)، في عاصمتها المالية مومباي، مشيراً إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) قامت بتحديث قائمتها الرسمية لأعراض "كوفيد-19" مع استمرار ارتفاع حالات أوميكرون في المملكة المتحدة. وذكر أن الهيئة ربطت تسعة أعراض جسدية جديدة بالمتحورات الحالية بالإضافة إلى أحدث سلالة أوميكرون XE، تتشابه مع العديد من أعراض فيروس كورونا مع الأمراض الأخرى.

ولفت إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا لسلالة أوميكرون الأصلية تشمل سيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق - خاصة لدى الناس الذين تلقوا التطعيم الصداع، آلام العضلات، السعال، بالإضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة، ضغط في الأذنين والوجه، فقدان حاستي التذوق والشم.

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