كيفية الضبط الصحيح لمكتب الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعتبر الجلوس على المكتب لفترة طويلة للمذاكرة من الأمور المرهقة جداً لظهر الطفل ووضع جسمه بشكل عام، وهو ما يتطلب ضبطاً صحيحاً للمقعد والمكتب معاً.

وقال يوخن فينينج، المدير التنفيذي لجمعية "الأثاث" الألمانية، إن متطلبات مكتب الطفل تطابق بشكل كبير تلك الخاصة بمكاتب البالغين، بل تزيد أهميتها بالنظر لأن الطفل ما زال في مرحلة النمو والتطور، وما زالت عظامه تتشكل بصورة كبيرة، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

مقعد قابل لتعديل الارتفاع

ويعني هذا أن المقعد لابد أن يكون قابلاً لتعديل الارتفاع، وأن يكون مسند الظهر قابلاً للإمالة، ثم يتم تعديله بحيث يكون المقعد على ارتفاع الركبة دون الضغط على الجزء الخلفي من ركبتي الطفل. ويفضل أن تكون المسافة بين الحافة الأمامية للمقعد والجهة الخلفية للركبتين خمسة سنتيمترات.

ويتعين أن يكون هناك متسع بين سطح المكتب والساقين، كما يتعين أن يدعم مسند الظهر منطقة الحوض، مع توفير حرية في الحركة للجزء العلوي من الجسم؛ حيث تدعم هذه الجلسة الديناميكية وضعية الجسم الصحيحة.

وهنا يوصى بفحص وضعية الجلوس الخاصة بالطفل وضبطه مرة أخرى إذا لزم الأمر، حيث إن الأطفال ينمون بشكل أسرع وتتغير أجسامهم، ومعها وضعية الجلوس، وهنا يفضل المكتب ذو السطح القابل للإمالة، ويفضل أن يكون بلون فاتح وغير لامع؛ لأن التباين مع اللون الأبيض للورق يمكن أن يسبّب إجهاداً لعين الطفل.

المسافة بين العين والكمبيوتر

وعندما يتم وضع الحاسوب على سطح المكتب تراعى معه المسافة الفاصلة عن عين الطفل، والتي لا تقل عن 80 سم، وأن يتم النظر إليه بشكل مستقيم وللأسفل بعض الشيء للتخفيف عن الرقبة.

ويجب وضع الكمبيوتر في نطاق لا يؤثر فيه الانعكاسات والتباينات المفرطة على الرؤية، ويفضل أن يكون المكتب والكمبيوتر على جانب النافذة؛ بحيث يشع ضوء النهار على كامل المكان دون إبهار.

توزيع جيد للإضاءة

ويراعي في الإضاءة أن تكون موزعة بشكل جيد ومتساو على جميع أنحاء الغرفة، وذلك حتى لا تضطر العين للتكيف باستمرار مع مستويات شدة الإضاءة المختلفة في الغرفة عند النظر حولها.

ويجب أن تتكون الإضاءة في مكان العمل مباشرة من عنصرين: مصباح معلق مضاد للانعكاس يوضع فوق المكتب مع إضاءة مباشرة وغير مباشرة ومصباح مكتب دوار وقابل للضبط، مع إعداده بحيث لا تشكل يد الطفل، التي يكتب بها ظلاً على الورقة، أي على الجانب الأيسر من سطح المكتب بالنسبة لأصحاب اليد اليمنى وعلى الجانب الأيمن لأصحاب اليد اليسرى.