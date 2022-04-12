خطوات بسيطة لمنع روائح الملابس الكريهة بعد الغسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تشتكي العديد من ربات المنازل من روائح الملابس السيئة بعد خروجها من الغسالة. وتقول إحدى خبيرات التنظيف إن تنظيف الغسالة بشكل منتظم يؤدي إلى تحسين رائحة وجودة الغسيل.

لوسي هي أم وخبيرة تنظيف، تحافظ على منزلها متألقًا وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتشرح للآخرين كيفية القيام بذلك، وشاركت مؤخراً نصائحها حوك كيفية تنظيف الغسالة للحصول على غسيل نظيف برائحة زكية وعطرة، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

و تقوم لوسي بتصريف المضخة السفلية في مقدمة الغسالة وتضع قطعة قماش على الأرض قبل تجفيف الصمامين على الآلة وإزالة أي حطام بداخلها، ثم تمسح الجزء الأمامي من الدرج، حيث تخرج باب الحجرة وتنظفها برذاذ فلاش بيكربونات.

بعد ذلك، تخرج لوسي درج المنظفات وتمسحه بمزيد من الفلاش، كما أنها تستخدم مسحوق تنظيف لتنظيف حجرة الدرج من الداخل.

وبعد الانتهاء من إحدى هذه المهام، تستخدم لوسي منظف غسالة وتقوم بتحميل المُنظف في الدرج وتشغيل دورة غسيل، وأثناء تشغيل الدورة، تقوم لوسي برش بخاخ مطهر على السطح الخارجي للغسالة وفركها بقطعة قماش.

وفي فيديو على تيك توك، أظهرت لوسي أيضًا للمتابعين كيف تنظف حجرة "سرية" في الغسالة، فغالبًا ما يُنسى هذا الجزء من الماكينة، لكنه يجمع الماء والأوساخ. وسألت المتابعين"هل يوجد في غسالتك هذا القسم أيضًا وهل تقومين بتنظيفه كثيرًا؟".

كيف تحافظين على نظافة غسالتك؟

اتركي باب الغسالة مفتوحًا عند عدم استخدامه

استخدمي كمية أقل من المنظفات

افحصي مانع تسرب الباب ونظفيه كثيرًا

نظفي فلتر الغسالة

شغلي دورة غسيل ساخنة عندما تكون الغسالة فارغة