الامارات | «التمريض المصرية» تطالب بوقف عرض «الكبير أوي 6»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التمريض المصرية» تطالب بوقف عرض «الكبير أوي 6» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت نقابة التمريض المصرية بدعوى قضائية تطالب فيها بوقف عرض المسلسل «الكبير أوي 6»، وذلك بعد إثارة جدل حول ظهور إحدى الشخصيت الرئيسية في العمل الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وأفاد موقع «صدى البلد» إن الدكتوره كوثر محمود محمود، النقيب العام للتمريض المصري، حركت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف عرض المسلسل، مشيرة إلى أنه تضمن إساءه واضحة للممرضة المصرية.

وأوضحت كوثر في دعواها، إن النقابه العامة للتمريض المصري تدافع عن أعضاء الهيئة العامة للتمريض من «أي جرم أو تشہیر أو إساءة للصغير قبل الكبير من أعضاء هيئه التمريض ومجمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة».

وتابعت النقيبة في دعواها: «فوجئنا بإساءة جديدة من أحد المسلسلات المذاعة عبر القنوات الفضائيه المضريه وتحديدا قناه ON E تسىء لفظا وفعلا وتسقط عبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية في مسلسل الكبير أوى بطوله الفنان أحمد مکي وظهر في إحدى الحلقات أثناء زواجه».

وبحسب الدعوى، فإن المشهد الذي احتوى الإساءة اللفظية والفعلية بالممرضة المصرية، هو مشهد لیلة زفاف شخصية «الكبير» وزوجته أثناء تغيير ملابسهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news