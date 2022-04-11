الامارات | القتيل كشف القتلة ...طعنات غادرة تودي بحياة شاب مصري

شكرا لقرائتكم خبر عن القتيل كشف القتلة ...طعنات غادرة تودي بحياة شاب مصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منطقة المرج في مصر جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره بطعنات سددها له 6 أشخاص من أقارب زوجته إثر خلافات عائلية.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية دوّن قبل أيام أسماء المتهمين في قتله على ورقة وسلمها لجاره قبل وفاته متأثرا بجراحه حيث دخل عليه جاره ووجده غارقا في دمائه وسلمه ورقه مكتوبا عليها أسماء مهاجميه.

وأشارت التحريات بحسب موقع "القاهرة 24" إلى أن المتهمين طعنوا المجني عليه بسلاح أبيض في شقته بمنطقة المرج، وتبين أنهم أقارب زوجته وقتلوه بسبب خلافات عائلية.

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