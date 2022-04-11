الامارات | لفظ خارج ونوبة صراخ من فنان مصري في برنامج "رامز موفي ستار"

شكرا لقرائتكم خبر عن لفظ خارج ونوبة صراخ من فنان مصري في برنامج "رامز موفي ستار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل الفنان المصري أحمد فتحي في نوبة صراخ، بعدما وقع في مقلب السيارة ببرنامج "رامز موفي ستار"، الذي يذاع على شاشة mbc مصر، قائلًا: "..... أبوالسينما واللي عايز يشتغلها.. يالهوي ياما".

وانطلق برنامج "رامز موفي ستار" مع النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، حيث سيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

البرنامج تم تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه النجم العالمي فان دام ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإثارة والرعب تجاه الضيوف، وأثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج رامز موفي ستار في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز، منهم ياسمين صبري وهنا الزاهد، ومشاركة النجم العالمي فان دام.

وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت، حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.

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