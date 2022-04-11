الامارات | مفتي مصر يرد على من يُضعف حديث "خير أجناد الأرض"

شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي مصر يرد على من يُضعف حديث "خير أجناد الأرض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مفتي مصر الدكتور شوقي علام، عن موقف مع لواء متقاعد عقب ثورة 30 يونيو.

وقال شوقي علام، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن اللواء المتقاعد أتى إلى دار الإفتاء المصرية وكان يعتز بالحديث النبوي: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض" إلا أنه صُدم بعدما علم أن بعض من ينتسبون إلى العلم يقولون إنه حديث ضعيف.

وأضاف مفتي الجمهورية أنه أكد للواء أن الحديث صحيح، مضيفا أنه طلب منه تركه لدراسة الحديث دراسة علمية تمحص الموقف.

وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي مصر: "تم إصدار بيان من 36 صفحة أكد التوصل إلى صحة الحديث"، لافتا إلى أن من يُضعف الحديث إنما جاء عن مواقف فقط ليست مستندة إلى منهج علمي "دعاوى مغرضة".

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