لهذه الأسباب.. لايفضل إعطاء الماء للرضع أقل من 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

من الصعب تخيل حياتنا دون شرب الماء، لكن تعد مرحلة بداية تعود الرضيع على شرب الماء فترة صعبة للكثير من الأمهات، حيث اتضح أنه لا يجب إعطاء الماء للأطفال إلا بعد أن يبلغوا من العمر 6 أشهر، وإلا نعرض صحتهم للخطر.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم لماذا لا يجب إعطاء الماء للرضيع، وفق موقع "brightside".

- حليب الثدي وحده يكفي لطفلك ليبقى رطباً:

أول شيء يجب أن نفهمه هو أنه على الرغم من كونه مصدرًا للدهون والبروتين والسكر والمعادن والمكونات الحيوية الأخرى التي يحتاجها جسم الطفل كثيرًا ، إلا أنه يحتوي أيضًا على أكثر من 80٪ ماء، إذ إنه يروي عطش طفلك، حتى عندما يكون الجو حارًا.

لذلك في كل مرة يحصل طفلك على حليب الثدي ، يحصل بشكل أساسي على الماء مع جميع العناصر الغذائية الضرورية.

لكن يوصي بتجنب تخفيف حليب الأطفال بالماء، وإلا فلن يحصل على جميع السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها لنمو جسمه وتطوره.

- انتظري أن يكمل رضيعك الشهر السادس:

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يحتاج الأطفال إلى الماء خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، ويشير أطباء الأطفال أنه من الآمن تقديم من 60 إلى 120 مليلتر من الماء، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 شهراً، لكن لا داعي للقلق إذا لم يكن طفلك حريصاً على شرب الماء، فهذا أمر طبيعي بالنسبة للرضيع الذي ما زال يتغذى على حليب أمه أو الحليب الاصطناعي.

- لماذا قد يشكل شرب الماء خطراً بالنسبة للرضع دون ستة أشهر؟

يمكن أن يؤدي إعطاء الماء للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر إلى الإصابة بسوء التغذية، لأنه يمكن أن يجعل الطفل يتناول مقدار أقل من الحليب، وبالتالي الحصول على سعرات حرارية وعناصر غذائية أقل، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب الماء أو الحليب الصناعي المخفف بإفراط في الإصابة بتسمم الماء ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وحتى الموت.

لذلك, إذا كنت لا تعرف الطريقة الصحيحة لإطعام طفلك، أو إذا كان لديك أي أسئلة أخرى تتعلق بتربية الطفل ، فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص لفحص طفلك والإجابة على جميع أسئلتك.

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