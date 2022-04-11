بعد إعلان انفصالهما.. من هي سمارة يحيى طليقة حارس المنتخب أبو جبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الجزائرية سمارة يحيى زوجة حارس مرمى منتخب مصر الوطني ونادي الزمالك المصري محمد أبو جبل انفصالها عنه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ومن خلال استوري انستجرام، نشرته ملكة جمال الجزائر سمارة يحيى على حسابها الشخصي على "إنستجرام"، كتبت فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل في الذي قال فيا ما ليس فيا ونسب إلى ما لم أفعل... تكلمت من قبل وقلت كي يجي الوقت المناسب نخرج ونعلن بصح راني نشوف ناس راحو بعيد بزاف بتدخل في حياتي الشخصية ووصلوا لعائلتي ووصلوا يراسلوا ناس نعرفهم حتى يعرفوا حياتي".

وتابعت: "أنا الوحيدة الأدرى بحياتي وبشي لي عديت عليه، والأشياء لي دخلتني في فترة من حياتي في دمار واكتئاب نفسي غير ربي يعلم به، ومكانش مرأة تحب تخرب بيتها إلا إذ صح العلاقة أذتها وبكتها أكتر من أنها فرحتها".

وأضافت سمارة: "مش حابة ندخل في تفاصيل أكتر لا نحكي على أي شخص، الحمد الله تربيت نخسر ونفارق ومنأذيش حد... ممكن الناس تشوفها ضعف لكن بالنسبة لي نقطة قوة".

واختتمت: "ما تربطني حتى علاقة بالطرف الثاني، وما عندي أيّ دخل في أي شيء يخص حياته أو هو عنده دخل في حياتي، وأنا معي إجراءات الطلاق وربي يسهل لكل واحد فينا في حياته ويكتلبنا الخير من جهة ثانية، إحنا مش أول ولا آخر ناس، وأي حد معرض لنفس الموقف، وفضلا وليس أمرا، أغلقوا هذا الموضوع حفاظاً على مشاعري ومشاعر عائلتي لو بتحبوني".

وفي التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن سمارة يحيى زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل.

- ولدت سمارة في مدينة بومرداس في شمال الجزائر.

- يبلغ عمرها 28 عاما.

- حصلت "سمارة" على ليسانس في التسويق وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

- درست اللغة اﻹنجليزية في بريطانيا لمدة عام.

- تسعى لعمل مشاريع تخدم الإنسانية، ولديها عدد من المشاريع الخاصة بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تحب التصوير والفن ودائمًا ما تحرص على رشاقتها وتلعب الرياضة.

- تركز حاليًّا على عملها كموديل في مجال الموضة بعد فوزها في مسابقات ملكات الجمال.

- دخلت عالم الموضة بترشيح من شقيقتها.

- في الأول من مارس عام 2020 تم الإعلان رسميا عن سحب لقب ملكة جمال العرب لسنة 2019 من أميرة يحيى سمارة، ومنحه للوصيفة الأولى فريال حمامة.

- المتحدث الرسمي باسم المسابقة، قال في تصريح لـ"النهار" الجزائرية، إنه تم سحب اللقب من سمارة؛ بسبب إخلالها بالعقد المبرم بينهما"، فخلال سنة التتويج، حصلت خروقات كثيرة من طرف "الأميرة سمارة"، مؤكدا أن الهدف من مسابقة الجمال ليس تجاريا، بل هو خيري.

- مثلت سمارة يحيى بومرداس في المسابقة التي أقيمت بمصر، واستطاعت أن تقتنص اللقب.

- هي تحب الرياضة وتهتم بها ومن هنا تعرفت على محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ونشأت بينهما قصة حب توجت بالزواج، قبل أن يحدث الانفصال.

في إبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.

ظهر أبو جبل جدير في برنامج معكم منى الشاذلي، حيث سألته عن زواجه وهل هو متزوج أم لا، ليطلب منها طلباً بأن يخبرها بعد انتهاء الهواء بعد الحلقة، وليقول لها بأنّه متزوج ولكنّ هناك مشاكل أسرية بينهما، ومن وقتها ظهرت سمارة يحيى في الصورة وأوضحت أن هناك مشاكل عائلية والانفصال صار قريباً، لتعلن مؤخراً انفصالها عن أبو جبل بشكل رسمي.

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