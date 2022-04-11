عندما تصاب بالحمى.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يصاب بعض الأشخاص بالذعر عندما يعرفون أنهم مصابون بالحمى، ولكن هل تساءلت ما الذي يحدث لجسمك عندما تصاب بالحمى؟.

تحدث الحمى عندما ينتج الجسم المزيد من خلايا الدم البيضاء لمهاجمة المواد الغريبة، مما يؤدي إلى تسخين الجسم للاستعداد لكل العمل الإضافي الذي يتعين عليه القيام به للدفاع ضد العدوى، وفقا لموقع "healthdigest".

1. تسليح الجسم بالحصانة:

على الرغم من أن الحمى تجعلك تشعر في بعض الأحيان بالتعب الشديد، إلا إنها تساعد جهاز المناعة لديك على أداء وظيفته وبمجرد أن تكتشف خلايا الدم البيضاء العدوى، فإنها تعمل بجهد زائد لمحاولة تخليص الجسم من كل الأشياء السيئة وتساعد درجة حرارة الجسم المرتفعة الناتجة عن الحمى خلايا المناعة لديك على تسريع ما تفعله لإعادتك إلى طبيعتك.

2. توتر الجسم:

تجعلك الحمى تشعر بالألم وسوء المزاج والتوتر والجهاز الهضمي يعاني من نوبات من الغثيان أو الإسهال، وعندما يكون الجسم تحت الضغط، كما هو الحال مع الحمى، فإنه يرسل إشارات للجهاز الهضمي لتحفيز الجهاز العصبي السمبتاوي.

3. القشعريرة والتعرق:

عندما تصاب بالحمى لأول مرة، غالبًا ما تشعر رأسك ووجهك وكأنهما يحترقان، ومع ذلك، يشعر بقية جسمك بالبرد والارتعاش، ويعتبر كل هذا جزء من عملية مكافحة العدوى ويحتاج جسمك إلى توليد المزيد من الحرارة للتخلص من مسببات الأمراض التي دخلت الجسم، وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الارتجاف وهي طريقة طبيعية نحافظ فيها على دفء أنفسنا عندما نشعر بالبرد ويأخذ جسمك الحرارة التي يحتاجها للدفاع عن نفسه ضد الفيروس المتسلل، ما يؤدي إلى خفض درجة حرارة جسمك وبمجرد أن يقرر جسمك أن لديه حرارة كافية للقيام بما يحتاج إليه، تشعر بأنك أقل برودة وربما تسخن بدرجة كافية لدرجة التعرق، ويحدث التعرق عادةً عند حدوث الحمى.



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4. الالتهابات وآلام الجسم:

هل تعلم أن الشعور المؤلم الذي تشعر به عند إصابتك بحمى تجعلك لا ترغب في النهوض من السرير ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى الارتعاش الذي تقوم به عندما تبدأ في الشعور بالبرودة بينما يسخن جسمك داخليًا ويتسبب تنظيم درجة حرارة الجسم في توتر العضلات إذا كنت غير قادر على الحفاظ على دفء نفسك بما يكفي لمنع الارتعاش.

وفي حين أن الحمى تسبب الأوجاع والآلام، فمن الشائع أن الحالة التي تسبب الحمى تسبب تلك الآلام، ويحدث الالتهاب عندما تدخل العدوى إلى الجسم، فهي مجرد آلية دفاعية أخرى تستخدمها أجهزة المناعة لدينا لمحاربة مسببات الأمراض، ولسوء الحظ، غالبًا ما يصاحب الالتهاب الألم، حيث يضغط تراكم السوائل على الأعصاب.

5. معدل ضربات قلبك يصبح أسرع:

عندما تصاب بالحمى، ترتفع درجة حرارة جسمك، ويؤدي هذا الارتفاع إلى تسريع ضربات قلبك، حتى أثناء الراحة، بالإضافة إلى أنه عندما يكون لديك مرض يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، فإن قلبك يضخ المزيد من الدم.



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