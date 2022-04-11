احذر هذه العادة الشائعة تسبب 6 أضرار صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عادة ما نعبث بأنوفنا لأننا نشعر بالملل أو التوتر أو لدينا حساسية، أو بالنسبة للبعض تصبح عادة.

وسواء كنت تريد الاعتراف بذلك أم لا، فإن معظمنا يدخل إصبعه في أنفه أو يحكه مرة واحدة على الأقل، وهذا الأمر ليست فقط عادة غير لائقة، بل إنها تسبب الكثير من الأضرار الصحية، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "brightside".

1. الإصابة بالعدوى:

قد تتسبب أظافرك في جرح نسيج الأنف، خصوصاً لو كانت طويلة، أو لو كنت قاسياً عند وضعها في أنفك، ما قد يؤدي إلى تجمع البكتيريا هناك، وبالتالي التسبب في الإصابة بالالتهابات.

والأشخاص الذين يدخلون أصابعهم في أنوفهم أو يفركونها يخاطرون بنشر البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي، التي سنتنشر بغض النظر عما إذا كان أنفك جافاً أو رطباً، وتعتبر نظافة اليدين أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا حماية أنفسنا والآخرين من هذا.

2. ضار بتجويف الأنف:

إذا كنت تضغط على أنفك بشكل متكرر ولفترات طويلة من الوقت، فإنك تخاطر بإتلاف أنسجة أنفك.

وقد وجدت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يمسكون أنوفهم كثيرًا قد يعانون من التهاب وتورم في أنسجة الأنف، ما قد يؤدي في النهاية إلى تضييق فتحات الأنف.



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3. الإصابة بالأمراض:

يلتقط المخاط الموجود في أنفك جميع أنواع البكتيريا والفيروسات التي تتنفسها، وعندما تدخل إصبعك داخل أنفك، فإنك تنقل جميع هذه الجراثيم إلى يديك، ما يتسبب في انتقال البكتيريا من أنفك ويديك إلى الأسطح المختلفة في بيئتك، وقد أثبتت هذه الدراسة أنه بإمكان الأشخاص الذين يدخلون أصابعهم في أنوفهم نقل البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.

4. نزيف في الأنف:

يمكن أن يؤدي عبث أنفك إلى تمزق الأوعية الدموية داخل أنفك ويسبب لك نزيفًا في الأنف.

5. التهاب الدهليز الأنفي:

يمكن أن يسبب انتقاء الأنف إلى التهاب الدهليز الأنفي، والذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور قشور مؤلمة، كما يمكنك اقتلاع شعر أنف صغير من بصيلاتها ، ويمكن أن تتكون بثور صغيرة فيها.

6. إتلاف الحاجز الأنفي:

الحاجز الأنفي هو الفاصل بين فتحتي الأنف، لذا إدخال الإصبع في الأنف عادةً ما يتسبب في إتلاف الحاجز الأنفي، وقد يسبب ثقباً فيه، وتعرف هذه الحالة بالحاجز المثقوب.

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