كورونا اليوم: صدمة بشأن أعداد الإصابات العالمية.. ونصائح للحفاظ على صحتك في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.



صدمة بشأن أعداد الإصابات العالمية

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم من نصف مليار نسمة، فيما تجاوز عدد الوفيات 6.5 ملايين حالة وفاة.

فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 496.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، على مستوى العالم، أما إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في مختلف أنحاء العالم فقد وصل إلى 6,572,915 حالة وفاة.

نصائح للحفاظ على صحتك في رمضان

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عدة نصائح للحفاظ على الصحة في شهر رمضان والحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء التحدث مع الآخرين، والتباعد بمسافة لا تقل عن 1 متر، ومحاولة اختصار زمن المحادثة بقدر الإمكان، وارتداء الكمامة.



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الملكة إليزابيث تكشف تجربتها مع كورونا

قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إن فيروس "كورونا" المستجد ترك "شخصا منهكا ومرهقا للغاية"، وجاء تصريح الملكة إليزابيث خلال مكالمة فيديو افتراضية مع عاملين في مجال الصحة البريطانية، بمناسبة الافتتاح الرسمي لوحدة تحمل اسمها بأحد مستشفيات بريطانيا، وتضم 155 سريرا للتعامل مع زيادة عدد المرضى الذين يعانون نقصا في التنفس، وفقا لوكالة "رويترز".

كما تحدثت الملكة في المكالمة إلى آصف حسين، الذي كان يعاني من مرض خطير بفيروس (كوفيد-19)، وفقد أفراد عائلته بسبب الفيروس.

وقالت له عن تجربتها مع الإصابة بالفيروس: "إنه يترك المرء متعبا جدا ومرهقا، أليس كذلك، هذا الوباء الرهيب؟"، وثبتت إصابة ملكة بريطانيا، البالغ من العمر 95 عاما بفيروس "كورونا" المستجد في شهر فبراير الماضي، وأعلن القصر الملكي وقتها أنها كان تعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد، ثم شاركت بعدها في ارتباطات خفيفة.

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