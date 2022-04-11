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الامارات | أشعل النار بها حتى ماتت.. رجل يقتل زوجته بطريقة مروعة

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القاهرة - متابعات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة في مصر، حبس عاطل 15 يومًا، بعد اتهامه بالتعدي على زوجته وإشعال النيران بها حتى الموت بمنطقة الوايلي.
 
وقال موقع "القاهرة 24" إن جريمة القتل المأساوية شهدتها منطقة الوايلي التابعة لمحافظة القاهرة، عندما أقدم عاطل على قتل زوجته؛ بإشعال النيران فيها، ثم حرق محتويات الشقة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغاً من أحد المستشفيات، بوصول ربة منزل متوفية، لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة السيدة "ح.ا" مصابة بحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل"، وراء الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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