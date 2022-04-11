الطريقة الصحيحة لتنظيف الباركيه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الرابطة الألمانية لصناعة الباركيه إن الاتساخات الشديدة تتسبب في خدش الباركيه، مما يؤدي إلى فقدان مظهره الجمالي.

وللحفاظ على رونق الباركيه ينبغي تنظيفه بانتظام وبشكل سليم، حيث ينبغي إزالة بواسطة مكنسة ذات شعيرات ناعمة أو ملحق المكنسة الكهربائية المخصص للباركيه. وبعد ذلك يتم مسح أرضية الباركيه بواسطة ممسحة مبللة قليلاً, وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وأكدت الرابطة على أهمية استعمال المنظف المناسب، والذي يتحدد بناء على نوع الباركيه سواء كان مطلياً أو معالجاً بالزيت، محذرة من أن استعمال المنظفات العامة والمخصصة لكل الأغراض قد تلحق الضرر بسطح الباركيه بدلاً من تنظيفها.

ولإخفاء الخدوش، التي تفسد المظهر الجمالي للباركيه، ينصح الخبراء الألمان باستعمال الشمع الصلب، والذي يتوفر بجميع أنواع درجات الألوان الخشبية.