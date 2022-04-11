الامارات | العامري يجري فحوصاً لعينات جمعت خلال محاكاة الهبوط على القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن العامري يجري فحوصاً لعينات جمعت خلال محاكاة الهبوط على القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صوراً لرائد محاكاة الفضاء، صالح العامري، وهو يجري فحوصاً للعينات التي جمعها مع زملائه خلال قيامهم بتجربة محاكاة الهبوط على سطح القمر، ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة «سيريوس 21».

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