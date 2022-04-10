الامارات | فتاة تفاجئ مذيع «الإخبارية» وتوجه رسالة على الهواء إلى سجين

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تفاجئ مذيع «الإخبارية» وتوجه رسالة على الهواء إلى سجين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت فتاة سعودية عبر قناة الإخبارية رسالة لشقيقها السجين معبرة عن اشتياقها له وانتظارها لخروجه.

وأشارت الفتاة خلال لقائها مع القناة إلى أنها حضرت للتصوير حتى يراها شقيقها السجين. في إشارة إلى أنه يتابع القناة أثناء تواجده في السجن.

وقالت السعودية: «اسمه حسام.. وأحب أسلم عليه.. بيشوفني الآن.. وأن شاء الله هانت».

ثم بكت الفتاة متذكرة موقفا جمعها مع شقيقها حيث رفعت جوالها أمام الكاميرا لتظهر غطاء الموبايل موضحة أنها أعدت هذا الغطاء للجوال مع شقيقها وأنها تنتظره لعمل غطاء آخر.

وفي السياق نفسه قال المذيع- الذي كان يعد تقريرا عن مشاعر المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام- إلى أنه يتم جمع تبرعات لم تحصل في العالم العربي ويخصص جزء منها لـ «فرجت».

وتابع موجها حديثه للفتاة: «أسأل الله أن يفرج عن أخوك ويفرج عن كل مسلم وتطمئني عليه.»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news