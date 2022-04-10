للنساء.. عادات تفعليها في المساء تضر بصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تقع كثير من الفتيات في ممارسة عديد من العادات الخاطئة، ويستمرون في فعلها دون إدراك أنها تضر بصحتهن.

وفي التقرير التالي، نذكر لكم بعض العادات السيئة التي نفعلها في المساء تؤثر علينا بطريقة سلبية، ونستعرضها لكم وفقا لما أوضح موقع "stylecaster".

- عدم إزالة المكياج:

على مدار اليوم ، تتراكم جميع أنواع الأوساخ على وجهك والمكياج الذي تستخدمينه، ما يجعله بيئة أساسية لتفاقم البكتيريا، لذا يجب عليك تنظيف وجهك جيدًا، ستلاحظين ظهور تشققات أقل وتوحيد لون البشرة بمجرد التخلص من هذه العادة.

- ربط الشعر بشدة:

من خلال القيام بذلك، يمكن أن يتسبب في تقصف شعرك بشكل خطير، لذلك اتركيه منسدلا دون ربطه أثناء النوم.

- التحديق إلى الهاتف:

يعمل الضوء الأزرق الصادر من الهواتف على الإصابة باضطرابات النوم، لأنه يؤثر على إفراز الميلاتونين الطبيعي الذي يساعدك على النوم بشكل أفضل، كما أن قلة النوم تساهم في انتفاخ العينين، لذا عليك التوقف عن ذلك.

- السهر لوقت متأخر:

التقليل من ساعات النوم التي تحصل عليها سيؤدي إلى احمرار العينين في الصباح والتهيج والالتهاب وزيادة التوتر, كل هذا يسبب انتفاخ العينين، وعدم توحد لون البشرة، وزيادة الشهية على مدار اليوم، لذا، يفضل الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت تقريبًا كل ليلة لتجنب السهر لوقت متأخر.

- تناول السكر قبل النوم مباشرة:

تناول الأطعمة الغنية بالسكر قبل النوم مباشرة يمكن أن يجعلك تكتسب مزيد من الوزن، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- إهمال تغيير غطاء الوسادة:

بين وجهك وشعرك، هناك كثير من الزيوت، وبالتالي تتجمع البكتيريا على الوسادة كل ليلة، ما يساهم وجود الحشرات والجلد الميت وعث غبار المنزل، وفقًا لإحدي الدراسات التي أجريت عام 2011.

- عدم وضع كريم ترطيب البشرة:

إن الليل هو أفضل وقت لوضع كريم اليد والبشرة حتى تتمكن من الجلوس أثناء النوم، إذ يساعد في جعل الجلد أكثر ترطيبا في أسرع وقت.

- الإفراط في تناول القهوة:

يساعد الإفراط في تناول القهوة في المساء قبل النوم، على الإصابة باضطرابات النوم والإرهاق في اليوم التالي.

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